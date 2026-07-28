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آیین بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی با حضور پرشور زائران اربعین حسینی، مسئولان ایرانی و عراقی و جمعی از علما در صحن حضرت زهرا (س) حرم مطهر امیرالمؤمنین (ع) برگزار شد؛ مراسمی که در آن بر جایگاه ولایت، نقش مرجعیت دینی در هدایت جوامع اسلامی و اهمیت اربعین بهعنوان نماد وحدت، مقاومت و ولایتمداری تأکید شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، از نجف اشرف، آیین بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی شامگاه دوشنبه پنجم مرداد با حضور پرشور زائران اربعین حسینی در صحن حضرت زهرا (س) حرم مطهر امیرالمؤمنین (ع) برگزار شد.
در این مراسم، حجتالاسلام والمسلمین سیدعبدالفتاح نواب، نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت، حجتالاسلام والمسلمین سیدمجتبی حسینی، نماینده ولیفقیه در عراق، علیرضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت و جمعی از مسئولان ایرانی و عراقی حضور داشتند.
حجتالاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان در این مراسم با اشاره به جایگاه ولایت و امامت در اندیشه اسلامی گفت: شیعیان پس از بیش از ۱۴ قرن، آثار پیروی از امیرالمؤمنین (ع) را به جهانیان نشان دادهاند و امروز بیش از هر زمان دیگری، مکتب ولایت بهعنوان مکتبی امیدآفرین برای آینده بشر مطرح است.
وی اربعین را برجستهترین جلوه ولایتمداری دانست و افزود: ارزش این حرکت عظیم تنها به عزاداری نیست، بلکه به پیوند عمیق آن با ولایت بازمیگردد و همین پیوند، اربعین را به بزرگترین اجتماع ایمانی جهان اسلام تبدیل کرده است.
این استاد حوزه علمیه با تأکید بر نقش امید در جبهه مقاومت، مقاومت ملتهای ایران و عراق را برخاسته از باور به آینده و تحقق حکومت حضرت ولیعصر (عج) دانست و تصریح کرد: همین امید، عامل پایداری و اقتدار ملتهای مسلمان در برابر تهدیدها و فشارهاست.
پناهیان با تجلیل از شهید آیتالله سیدمحمدباقر صدر، تجربه عملی حاکمیت دینی را عامل انتقال معارف اسلام به متن زندگی مردم برشمرد و گفت: حقیقت امامت زمانی بهدرستی درک میشود که در عرصه اجتماع و مدیریت جامعه تجربه میکنند
وی همچنین با اشاره به فتوای تاریخی آیتالله العظمی سیستانی در مقابله با گروه تروریستی داعش، آن را نمونهای روشن از نقش مرجعیت دینی در صیانت از امنیت و انسجام جامعه عراق عنوان کرد. پناهیان با مرور نقش فقهای شیعه در مقاطع مختلف تاریخ، از فتوای میرزای شیرازی در نهضت تنباکو، تلاشهای امام موسی صدر در لبنان و مجاهدتهای شهید سیدحسن نصرالله بهعنوان جلوههایی از اثرگذاری رهبری دینی در تحولات اجتماعی یاد کرد. وی با تأکید بر اینکه فلسفه ولایت فقیه، آمادهسازی جامعه برای عصر ظهور است، گفت: ولایتمداری باید در میدان عمل تجربه شود و جامعه اسلامی از این مسیر برای پذیرش حکومت جهانی حضرت مهدی (عج) آماده خواهد شد. در ادامه این مراسم، پناهیان با اشاره به اهتمام ویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی نسبت به برگزاری باشکوه اربعین، تأکید کرد: حضور میلیونی زائران در سالهای مقابله با داعش، نقش مهمی در تقویت روحیه مقاومت و شکست جریان تروریسم در عراق داشت. وی همچنین از ایثار و فداکاری مردم عراق و خادمان اربعین تجلیل کرد و فرهنگ خدمترسانی به زائران سیدالشهدا (ع) را یکی از مهمترین عوامل ماندگاری و گسترش این حرکت عظیم معنوی در جهان اسلام دانست.
در پایان این آیین، مداحان اهلبیت عصمت و طهارت (ع) به مرثیهسرایی پرداختند و گروه تواشیح «سلسلةالذهب» نیز به اجرای برنامه پرداخت.