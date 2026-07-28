منابع محلی بامداد سه‌شنبه از وقوع انفجارهای متعدد در اربیل و سلیمانیه در منطقه کردستان عراق خبر دادند.

حملات پهپادی به اقلیم کردستان عراق

حملات پهپادی به اقلیم کردستان عراق

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ، بر اساس گزارش‌ها، چندین انفجار مهیب در استان أربیل روی داده که در ابتدا منشأ آنها نامشخص بود.

دقایقی بعد رسانه عراقی «صابرین‌نیوز» در خبری فوری و اختصاصی نوشت که مقر گروهک‌های تروریستی جدایی‌طلب ضد ایرانی در أربیل هدف حملات هوایی قرار گرفته‌اند.

در این گزارش آمده است: «تاسیسات راداری و مقرهای تروریست‌ها در مناطق خلیفان و سوران در استان اربیل هدف قرار گرفتند».

پیش از این گزارش شده بود که پهپادهای تهاجمی خارجی در آسمان اربیل به سمت اهداف خود پرواز می‌کنند.

همزمان هواپیماهای جنگی آمریکایی نیز برای رهگیری پهپادهای مهاجم در اربیل به آسمان برخاستند.

دقایقی بعد صابرین‌نیوز با اشاره به وقوع بیش از ۷ انفجار در حومه اربیل، خبر داد که کنسولگری آمریکا در این شهر نیز هدف قرار گرفته است. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی <div id="video-display-embed-code_56468096"><script type="text/JavaScript" src="https://www.irib-news.ir/fa/news/play/embed/5866416/56468096?width=600&height=350"></script></div> کد ویدیو دانلود فیلم اصلی <div id="video-display-embed-code_56468097"><script type="text/JavaScript" src="https://www.irib-news.ir/fa/news/play/embed/5866416/56468097?width=600&height=350"></script></div>