حملات پهپادی به اقلیم کردستان عراق
منابع محلی بامداد سهشنبه از وقوع انفجارهای متعدد در اربیل و سلیمانیه در منطقه کردستان عراق خبر دادند.
دقایقی بعد رسانه عراقی «صابریننیوز» در خبری فوری و اختصاصی نوشت که مقر گروهکهای تروریستی جداییطلب ضد ایرانی در أربیل هدف حملات هوایی قرار گرفتهاند.
در این گزارش آمده است: «تاسیسات راداری و مقرهای تروریستها در مناطق خلیفان و سوران در استان اربیل هدف قرار گرفتند».
پیش از این گزارش شده بود که پهپادهای تهاجمی خارجی در آسمان اربیل به سمت اهداف خود پرواز میکنند.
همزمان هواپیماهای جنگی آمریکایی نیز برای رهگیری پهپادهای مهاجم در اربیل به آسمان برخاستند.
دقایقی بعد صابریننیوز با اشاره به وقوع بیش از ۷ انفجار در حومه اربیل، خبر داد که کنسولگری آمریکا در این شهر نیز هدف قرار گرفته است.
در همین پیوند، منابع محلی از حمله به میدان گازی «کورمور» در استان سلیمانیه در منطقه کردستان عراق خبر دادند. رسانه عراقی «نایا» در خبری فوری نوشت که گزارشهایی مبنی بر حمله به میدان «خورمور» در استان سلیمانیه دریافت کرده است.