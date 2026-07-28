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نائب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی گفت: آمریکا چند روز به ما حمله کرد، اما موفق نشد. زیرساختهای ما را زدند موفق نشدند. توان نظامی ما آنها را به توازن قدرتی رساند که آمریکا همانقدر که آسیب میزند شاید به اندازه آن یا بیشتر آسیب میبیند. این است که این اواخر دیگر آمریکا از هر حربهای استفاده میکرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای حمیدرضا حاجی بابایی در برنامه گفتگوی ویژه خبری نوع مواجههای که در حال حاضر با آمریکاییها داریم و اینکه اکنون در چه مرحلهای هستیم را تحلیل کرد. متن کامل این گفتوگو به شرح زیر است:
سوال: در بخش پیشین با حضور آقای اختری پیام رهبر انقلاب را به حزب الله لبنان تحلیل کردیم. با توجه به اهمیت این پیام که معظم له دارد اگر نکتهای جنابعالی راجع به پیام دارید بفرمایید تا برسیم به بحث روز.
حاجی بابایی: مقاومت در اوج همکاری و تاثیرگذاری در صحنه بین المللی است، چون این پیام از طرف حزب الله، پیام اقتدار جمهوری اسلامی بعنوان محور مقاومت بود از طرف رهبر عزیز انقلاب مان بعنوان حرکت بزرگ بین المللی و حمایت همه جانبه جمهوری اسلامی ایران از لبنان. آن هم لبنان مستقل یکپارچه. در این جا نکته دیگری هم مهم بود و آن نکته این بود که در پیام شان رهبری فرمودند هیچ راهی جز این که ما با استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی و آمریکا از طریق مجاهدت و استقامت مقابله کنیم وجود ندارد و تنها راه استقلال و یکپارچگی لبنان هم توجه به حزب الله است. حزب الله هم امنیت لبنان را حفظ میکند هم نقطه ثقلی است از جنوب لبنان در برابر رژیم صهیونیستی و دیگران.
این پیام نکته کلیدی دیگر هم داشت و آن این بود که در دنیا فقط کسی که میتواند ثبات را برقرار کند خود حزب الله است و جمهوری اسلامی در تفاهمنامه اش اولین شرطی که مشخص کرده این است که آتش بس در همه جا باید برقرار باشد هیچ کس جرات ندارد یا چنین شرطی را قرار دادیم که کسی نباید به جنوب لبنان حمله کند و نکته بعدی هم این است که ما از یک لبنان یکپارچه حمایت میکنیم. یعنی نه فقط حزب الله از لبنان یکپارچه و دیگران بدانند که آنها نمیتوانند با رژیم صهیونیستی و آمریکا بنشینند و در رابطه با حزب الله لبنان صحبت کنند بدون دخالت جمهوری اسلامی. ما دخالت نمیخواهیم ما میخواهیم حفظ لبنان یکپارچه را دنبال کنیم. بازخورد بسیار گسترده و وسیعی در سطح بین المللی داشت. نشان داد که مقاومت با تمام وجود، قله بلندی ساخته که به این راحتیها دچار ضعف نیست و از همه مهمتر دوران سختی دارد میگذرد و دوران رشد و تعالی دوباره حزب الله شروع میشود.
سوال: از تنگه هرمز چه خبر؟ و نوع مواجههای که الان با آمریکاییها داریم الان در چه مرحلهای هستیم؟
حاجی بابایی: تنگه هرمز آنقدر مهم است که آمریکا رتبه اول سخنانش در رابطه با تنگه هرمز است. بحث هستهای را تقریبا موضوع دوم کرده. این نشان از اهمیت است. روزی که آمریکاییها به ایران حمله کردند در جنگ ۱۲ روزه، آمده بودند تا پرچم ایران نباشد، جمهوری اسلامی نباشد و ایران به چند کشور تقسیم شود. امروز بعد از بیش از یک سال جنگ با جمهوری اسلامی همه امیدشان به این است که ما راهی به ایشان بدهیم در خلیج فارس. یعنی آمریکا میخواهد در خلیج فارس حضور داشته باشد. حالا بحث عمان یک موضوع است، بحث خودش هم یک موضوع دیگر و نکته کلیدی هم اینجاست.
برای تنگه هرمز ملت بزرگ ایران و رهبری هستند که تصمیم میگیرند. خواسته ملت ایران هم در مجلس تجلی پیدا میکند. یعنی قانونی است که باید مجلس شورای اسلامی مصوب کند. آمریکا بر اساس این که راه پایی نباید در تنگه هرمز و خلیج فارس داشته باشد از طرفی هم جمهوری اسلامی ایران حاکم مطلق این منطقه است. اگر قرار باشد ما با عمان به جمع بندی برسیم که با حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در تعارض نباید باشد دوم: آمریکاییها تحت هیچ شرایطی نباید دخیل باشند. یعنی آنها تازه فهمیدهاند که چقدر تنگه هرمز برای ما مهم است. قله اقتدار جمهوری اسلامی ایران است. تنگه هرمز هم از نظر اقتصادی نه به معنای این که پول میگیریم، آن یک بحث کوچک کار است. از این جهت که اقتصاد دنیا نبض آن در خلیج فارس میزند در تنگه هرمز میزند. اثرگذاری بسیار بالایی دارد میتوانیم تاثیرگذار باشیم. نکته دوم این که ما در تحریمها میتوانیم در این جا از این ابزار پرقدرت استفاده کنیم. یعنی هر کشوری قرار شد ما را تحریم کند میتوانیم در تنگه هرمز با او مواجه شویم و او را تحریم کنیم و از ابزاری که مانع تحریم ما است استفاده کنیم. مثل همین امروز. امروز شاید یکی از جاهایی که قدرتمندانه جلوی آمریکا ایستاده و آمریکا واقعا به جایی رسیده که فعلا نمیتواند تصمیم بگیرد.
خواهش من از همه مسئولین و نیروهای مسلح مان و همه افرادی که تصمیم میگیرند این است که آمریکا اگر میتوانست در تنگه هرمز کاری کند میکرد. نتوانست کاری انجام دهد. ورود پیدا کرد محاصره کرد، اقدامات دیگری انجام داد، اما جمهوری اسلامی با برنامه ریزی دقیق و حساب شده هم آن محاصره را با شکست مواجه کرد هم اقتدارش را با تنگه هرمز بیشتر کرد. در این جا نکته کلیدی برای ما این است که باید در رابطه با تنگه هرمز و قوانین مربوط به آن بایستیم. هیچگونه عقب نشینی نباید داشته باشیم. کوچکترین عقب نشینی در تنگه هرمز ما را با مشکل جدی در نوع مواجهه مان با آمریکا روبه رو خواهد کرد برای این که ابزار مهم ما الان تنگه هرمز است و آن قدرتی که ما میتوانیم اعمال کنیم در دفاع، در تنگه هرمز است. چند روز به ما حمله کردند، اما موفق نشدند. زیرساختهای ما را زدند موفق نشدند. توان نظامی ما آنها را به توازن قدرتی رساند که آمریکا همانقدر که آسیب میزند شاید به اندازه آن یا بیشتر آسیب میبیند. این است که این اواخر دیگر آمریکا از هر حربهای استفاده میکرد.
اسرائیل هم که پشت صحنه بود همین حرکتی که اوکراین انجام داد. حرکتی بود که واقعا شاید یک پیام داشت برای ما. ما میدانیم که اصلا این کار اوکراین نیست. این کار کارفرمایانی است که به این پیمانکارشان دستور داده بودند آن را انجام دهد. خیلی او شاید اهل این کار نبوده. امروز هم در مصاحبهای این را اعلام کرده که ما نباید دنبال این قضایا باشیم آقای زلنسکی، ولی ما حتما آن را جبران میکنیم. یعنی جمهوری اسلامی ایران اجازه این را نمیدهد که این ضربه را به ما بزند، اما پاسخ دندان شکن نداشته باشد. پس نشان میدهد که از او استفاده کردند. انگلیس میخواست وارد شود وارد شد در بعضی جاها، از تمام قدرت منطقه در این جا استفاده شد. این کشورهای منطقه با تمام قدرت و توان از آمریکا جز بعضی هایشان حمایت کردند. چه با نفت شان، چه با اطلاعات شان، چه با نیروهای مسلح شان، چه با مکان قرار دادن، همه وارد صحنه شدند و جمهوری اسلامی ایران کاملا با این قضیه مقابله کرد و البته در بعضی زمینهها ملاحظاتی داشتیم که نگاه من شاید خیلی از آن ملاحظات در بعضی کشورها نیست و باید حتما از قدرت مان استفاده کنیم. البته در زمینههایی یمن قدرتمندانه ورود کرد و معادلات را به هم زد. تنگه باب المندب وارد جریان شد، بهم زد. پس خلاصه کلام اجازه دهند مجلس شورای اسلامی قانون قدرتمندی بعنوان نماینده مردم مبعوث مصوب کند که در تراز جمهوری اسلامی ایران باشد.
سوال: قانونی که مجلس دنبال آن بود الان به کجا رسید شما راجع به تنگه هرمز گفتید که.
حاجی بابایی: میدانید که اولین روزی که جلسه علنی داشتیم، من مسئول بودم ما اولین برنامه مان اعلام وصول آن بود. نمایندگان ۱۰-۱۲ طرح نوشتند در این رابطه و همه اینها ارجاع شده به کمیسیون امنیت ملی، اولین جلسه اش را این هفته داشته است. چهارشنبه تمام پیشنهادات را از جاهای گوناگون درخواست کرده کمیسیون امنیت ملی که ارائه کنند حالا هر نهادی، ارگانی، نظری، دیدگاهی و یا کارشناسی دارد بدهد و کمیسیون امنیت ملی و چند کمیسیون دیگر اقتصادی، عمران و کمیسیون قضایی هم بعنوان کمیسیونهای فرعی ورود کردند و پرتوان مجلس دنبال آن است.
سوال: چه مدت زمان میبرد این مصوبه؟
حاجی بابایی: نمیتوانم زمان را دقیق بگویم ولی ما به دنبال این هستیم که در کوتاهترین زمان این را بتوانیم به جمع بندی برسانیم. چون وقتی ما این را مصوب کنیم تکلیف همه مشخص میشود. یعنی حتی آمریکا هم با این مصوبه مجلس به جمع بندی میرسد که با فشار و با ارعاب و تهدید و این مسائل نمیتواند کاری را پیش ببرد. انشاالله مجلس باید حرف اول و آخر را بزند.
سوال: سرعت هم ضرورت دارد یعنی زودتر این اتفاق بیفتد.
حاجی بابایی: حتما سرعت دارد و حتما دقت هم ضرورت دارد اجماع هم موثر است. یعنی باید تمام ارگانها و نیروهای مسلح، شورای عالی امنیت ملی هر فردی هر نظر و دیدگاهی دارد به مجلس ارائه کند مجلس با دید باز همه را نگاه کند و مطابق با سیاستهای نظام، رهبری و خواسته ملت بزرگ ایران، قانونی را مصوب کند که هم جامع باشد هم مانع.
سوال: زمانی که جنگ رمضان شروع شد آن زمان در بحبحه جنگ گفته میشد ما باید از این چرخه باطل تهدید، مذاکره و جنگ باید خارج شویم. یعنی باید جوری بایستیم که از این چرخه خارج شویم به نظر شما از این چرخه خارج شدیم؟
حاجی بابایی: این که میگویم نظر خودم است. بالاخره بر اساس ضرورتها گاهی وقتها تصمیماتی گرفته میشود در کشور که با توجه به اطلاعاتی که در اختیار افرادی که تصمیم میگیرند هست، شاید آنها درست باشد و ما هیچ وقت با آمریکا نباید در آتش بس باشیم. اصلا آتش بس با آمریکا معنا ندارد معنایش این نیست که مذاکره نکنیم یعنی ما دوگانه آتش بس و جنگ را نباید بپذیریم.
سوال: ما الان در آتش بس هستیم با آمریکایی ها؟
حاجی بابایی: یکی از ایرادها اینجاست. نباید به آمریکا اجازه دهیم هر وقت دلش خواست حمله کند و هر وقت دلش خواست عقب نشینی. یعنی این ابتکار عمل دشمن را پنجاه درصد در مسائل گوناگون پیش میاندازد. یعنی آماده باشد کی میخواهد حمله کند و هر وقت هم اراده کرد دید وضعیتی است که نمیتواند حمله کند عقبنشینی کند باز برود مثلاً یک هفته دیگر شروع کند. این مورد پسند مردم و عاقلانه نیست. به همین علت اعتقاد دارم باید جنگ را به معنای واقعی آمریکا را استندبای نگهداریم سرپا، اجازه ندهیم خستگی بگیرد. اجازه ندهیم عقبنشینی کند. جنگ ما آتش بس ما گفتگوی ما مذاکره ما همه اش یک جنگ با آمریکاست و ما هیچوقت با آمریکا به تفاهم نمیرسیم. چرا؟ خواستههایی که آمریکا دارد با مطالباتی که ملت بزرگ ایران دارد اینها را نمیشود با همدیگر هماهنگ کرد حالا بر اساس ضرورت و نیازها بتوانیم با قدرتی که اعمال میکنیم مطالبات حداکثری را بدست بیاوریم. با قدرت بحث دیگری است، اما بنشینیم آمریکا اون طرف ما بنشینیم این طرف به جمعبندی برسیم هر دو امضا کنیم بگوییم آقا خداحافظ ما به جمعبندی رسیدیم هیچ مشکل دیگر باهم نداریم، فکر نمیکنم هیچ جای عقل بگنجد که ما با آمریکا بتوانیم چنین جمعبندی داشته باشیم.
سوال: شما نماینده مردم هستید نایب رئیس مجلس هستیم قطعاً دسترسی تان به اطلاعات و افراد خیلی بیشتر هست. الان ما چه وضعیتی داریم، داریم میجنگیم؟ مذاکره میکنیم؟ به کدام سمتیم؟
حاجی بابایی: در دو سه روز گذشته فروکش داریم. این فروکش کردن کار از طرف آمریکا شروع میشود بعد ما هم میگوییم، چون او نمیزند ما هم نمیزنیم کوتاه میآییم. شخصاً این روند را خیلی به نفع جمهوری اسلامی نمیدانم ولی اعتقاد دارم که براساس فرمولی کار را دنبال و کارشناسی میکنند، لاجرم به این علت باید بگوییم که بالاخره مسیر خوبی دارد طی میشود، اما جمعبندی من به عنوان کسی که کارشناس مسائل گوناگون سالهاست دارد کار میکند، این است که آمریکا را نباید رها کرد. آمریکا زمانی در مذاکره با جمهوری اسلامی ایران به خواستههای ما تن خواهد داد که ما پرقدرت بایستیم و او احساس کند نمیتواند مقاومت کند و اگر نه شما دیدید هر روز ترامپ توییت میزند، حرفی میزند، از قول مسئولین جمهوری اسلامی دروغ میگوید. میگوید اینها دنبال مذاکره هستند اینها هستند که فشار میآورند من مذاکره کنم در صورتی که هیچ وقت جمهوری اسلامی در حال حاضر در این روزهایی که ما وارد جنگ اخیر شدیم این ده، دوازده روز دنبال مذاکره نبوده آنها پیگیری میکنند، اما به نام جمهوری اسلامی ایران رقم میزند تا در جامعه ما اثبات کنیم، مسائل را بیان کنیم. شاید امواج سخنرانی آنها را برده به سمتی که شاید جمهوری اسلامی دارد این کار را انجام میدهد؛ بنابراین امروز ما همین پیامی که برای لبنان رهبری عزیز دادند، این برای لبنان نبود این برای پیام برای کل ملت ما و ایران و برای مسئولین ما بود. هیچ راهی جز استقامت و مجاهدت باقی نمانده است. ما همه راهها را به آمریکا رفتیم این راهها که پاسخ ندارد. روحیه من این نیست که بگویم بجنگیم دنبال جنگیم. اعتقاد دارم باید از همه روشهای عقلی استفاده و عالمانه عمل کنیم در برابر آمریکا. بایستیم و نتیجه هم برای ملت ایران بگیریم. هر چی هم هزینه کمتر دهیم بهتر است ولی جمعبندی من این است که آمریکا جز زور، چیز دیگری را متوجه نمیشود این عقلانی است. جنگ طلبانه یا دنبال جنگ رفتن نیست به ما نشان داده شما اگر کودک کلاس سوم ابتدایی بروی دودوتا چهار تا ازش بپرسی میگوید این آمریکا در یک سال گذشته حداقل ما متوجه این قضیه شدیم باید از فرمولهایی که نیروهای نظامی و سیاستمداران ما دارند، مسئولین ذیربط استفاده شود. انصافاً هم در این چند روز گذشته، اجماع مفصلی دارد در کشور بوجود میآید و بر آن اساس هم دارد عمل میشود. حتی در نوع مذاکره هم این را خودش را دارد نشان میدهد که بالاخره رهبری هم فرمودند یک وحدت کلمه باید بوجود بیاید آن هم با مقاومت در برابر آمریکا بتوانیم مطالبات مردم را از آمریکا بگیریم و او مجاب شود با زور و قدرت و ایستادگی ما الان دیگر به جمعبندی رسیده البته ایران تسلیم نمیشود. آنها هم به این موضوع رسیدهاند ولی به نظر من زمان دار کردن مسائل جنگ و صلح این فشار سنگینی را به مردم ما وارد خواهد کرد از نظر اقتصادی از نظر روحیه ممکن است اختلافاتی که در داخل به وجود بیاید و القا کنند ما قدرت مندانه بایستیم و ملت هم که پشت سر ما ایستادند آمریکا را به سمتی ببریم که الان در حال انفعال است. به صورت حداکثری نمیگویم صد درصدی مطالبات جمهوری اسلامی را بپذیرد و بیاید تاکید کند امضا کند و برای همیشه پایان دهد به آنچه که در مورد جمهوری اسلامی داشته.
سوال: در مجلس شورای اسلامی غیر از موضوع قانون مربوط به تنگه هرمز و نحوه اداره آن، موضوع دیگری که مرتبط با شرایط حال کشور باشد و شرایط جنگ هم باشد در دستور کار هست؟
حاجی بابایی: بله ما همین امروز بحث جنایات بینالمللی را پیگیری میکردیم. لایحهای که دولت آورده و در رابطه با تمام شئون جرمی که در کشور و در سطح بینالمللی علیه مردم، کشور و قوم و گروهی اتفاق میافتد در دنیا این قانون را داریم مصوب میکنیم. دیروز ماده یک آن مصوب شد امروز ماده چهار، دو، سه و پنج تقریباً نود درصد مصوب شد. شاید این هفته یا اوایل هفته بعد بتوانیم این را، قانون کنیم که خیلی مؤثر هست در نحوه مواجهه ما با دنیا، با کنوانسیونهای بینالمللی.
مثلاً ترامپ توییت میزند، بند سی و یک ماده چهار ما بود هر چی دلش خواست میگوید، بعد این را به عنوان جنایات جنگی قلمداد میکنند. بیان ایشان جنایت جنگی است برای تشویش افکار عمومی، برای زمینه سازی حمله و موارد گوناگون. اگر فردی چنین کاری انجام داد و رفت به سمت تشویش اذهان عمومی، مردم را بفریبد و به سمت دیگری حرکت کند، این جرم نوع چهارم است، بین پنج تا پانزده سال زندان خواهد داشت. باید محکوم شود در دادگاه ما و درخواست کرد در دادگاههای بینالمللی این جزو کنوانسیون بینالمللی هم هست ورود کنیم. این قانون هم قانون بسیار مهمی است در مجلس دارد مصوب میشود و امیدواریم بتواند این هم کمکی به جنایات جنگی که در کشورمان اتفاق افتاد مثل میناب بکند.
سوال: راجع بحث انپیتی چی؟
حاجی بابایی: مجلس هنوز ورودی به این موضوع ندارد. در رابطه با ان پی تی، ملاحظات دیگری وجود دارد. شاید افکار عمومی و همه مسئولین ما متوجه ان اپی تی هست و جنایات و ظلمی که آنها انجام میدهند، اما الان باید به سمتی حرکت کنیم ضمن این که حقمان را باید بخواهیم و دنبال کنیم و فشاری بر طرف مقابل وارد کنیم، اما به سمت نباید حرکت کنیم که یکباره آمریکا بتواند جو جهانی را علیه ما تغییر دهد. الان دنیا به این نکته رسیده که آمریکا مقصر است. آمریکا به کشور ما حمله کرده. آمریکا گفت دنبال انرژی هستهای هستم و اینها دنبال بمبند. الان دید نه، فقط دنبال تنگه هرمز هستند. خیلی زحمت کشیده شده به دنیا این را بفهمانیم که جمهوری اسلامی جنگ طلب نیست، این آمریکاست که جنگطلب است. نباید بهانه بدهیم ولی اگر روزی ما به جمعبندی برسیم که حفظ نظام جمهوری اسلامی و حفظ این مردم و ایران بزرگ نیاز دارد که ما حرکت جدیدی را شروع کنیم در کشور حالا از نوع ان پی تی و از هر شکل دیگری مطمئن باشید، حفظ نظام این مجوز را به ما میدهد که از هر نوع هدف و ابزار مشروعی بتوانیم استفاده کنیم تا دشمن را مجبور به عقبنشینی کنیم. این حق طبیعی یک ملت است، اما نباید بیاحتیاطی کرد. نباید در زمانهایی که ما قرار گرفتیم از فرصتهای بد استفاده کرد. هم در دلها و همه در عقایدمان هست که هستهای حق ملت ایران است، قابل جابجایی به کشور دیگری نیست و رهبری نظام به هر جمعبندی برسد باید تعیین شود. ما فعلا تحت فتوای امام شهیدمان هستیم که قطعاً امام و رهبر عزیزمان هم از امام شهیدمون تبعیت میکنند و اگر روزی به علت احکام ثانویه نیاز باشد کار جدیدی شود، باید باز در این زمینه تصمیمگیری شود.
سوال: جمع بندی بفرمایید؟
حاجی بابایی: میخواهم به ملت بزرگ ایران عرض کنم که باید پشت سر هم باشیم وحدت داشته باشیم. نه هر کسی بگوید حول محور من. وحدت حول محور رهبری و ملت بزرگی که مبعوث شدند که اینها هر دو با هم مجموعه امتی را تشکیل میدهند که هم جانشین رهبر شهید هستند و ما مکلف هستیم از این راه تبعیت کنیم. هرجایی که از اینها تبعیت کردیم و از پشتوانه شان استفاده کردیم، نصب العین ما بود پیام رهبری، موفق بودیم. هر جایی کوتاهی کردیم آنجا آسیب دیدیم این کاملاً ملموس میبینیم. البته نقد و بررسی اشکال ندارد، نقد کنند و انتقاد کنند. رهبری فرمودند نباید جلوی نقد گرفته شود، اما وحدت به این منابع در برابر آمریکا یک پارچه در داخل کشورمان رحماء بینهم ما با همدیگر باشیم.