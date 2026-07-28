رسانه ها از انهدام یک پهپاد آمریکایی در استان الانبار در غرب عراق و سقوط آن در داخل یک مجتمع مسکونی خبر دادند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، کانال تلگرامی خبرگزاری المعلومه عراق نوشت: یک پهپاد آمریکایی پس از انهدام در استان الانبار سقوط کرد.

این خبرگزاری عراقی در این باره جزئیات بیشتری ارائه نکرد.

پایگاه خبری الیوم الاخباریه عراق نیز به نقل از یک منبع امنیتی نوشت که یک پهپاد روز دوشنبه در داخل مجتمع مسکونی متعلق به سد حدیثه در استان الانبار سقوط کرد.

این منبع افزود که سقوط پهپاد، هیچ آسیبی به غیرنظامیان یا کارگران در محل وارد نکرده است.

او با بیان اینکه نیرو‌های امنیتی عراق محل سقوط این پهپهاد را محاصره کرده و تحقیقات فنی و جمع‌آوری شواهد را آغاز کرده‌اند، افزود: مقامات مربوطه تحقیقاتی را برای تعیین نوع پهپاد، محل پرتاب آن و طرف مسئول پرتاب آن آغاز کرده‌اند.

شبکه سومریه نیوز نیز به نقل از یک منبع امنیتی عراق گزارش داد که عصر دوشنبه یک پهپاد در داخل یک مجتمع مسکونی در استان الانبار سقوط کرده است.

این منبع افزود: یک پهپاد ناشناس در داخل مجتمع مسکونی سد حدیثه در استان الانبار سقوط کرده است.

طبق اطلاعات منبع یاد شده این حادثه هیچ آسیب قابل ذکری نداشته است.