مقاومت اسلامی عراق با رد ادعای ریاض مبنی حملات پهپادی از خاک این کشور به عربستان سعودی درباره ارتکاب هرگونه اقدام که آن را احمقانه خواند، هشدار داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، مقاومت اسلامی عراق روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای به عربستان سعودی درباره ارتکاب هرگونه «اقدام احمقانه» هشدار داد و تاکید کرد که هرگونه اقدامی از این دست با واکنشی سخت مواجه خواهد شد که ریاض را به شدت پشیمان خواهد کرد.

مقاومت اسلامی عراق در این بیانیه افزود که اتهامات مداوم ریاض علیه عراق، مبنی بر اینکه این کشور منبع حملات به تاسیسات نفتی در منطقه شرق و ریاض است، نشان دهنده خصومت مداوم است.

این بیانیه این ادعا‌ها را تلاشی برای توجیه ناتوانی عربستان در پاسخ به حملات یمن و سرپوش گذاشتن بر شکست‌ها و جنایات توصیف کرد.

مقاومت اسلامی عراق با تاکید بر موضع روشن خود در رد گمانه‌زنی‌ها و اتهامات علیه این کشور افزود که امروز به شدت نیاز است نظام سعودی به جای متهم کردن مردم یمن به انواع اتهامات برای توجیه شکست خود، محاصره این کشور را لغو کند.

پیشتر وزارت دفاع عربستان سعودی در بیانیه‌ای ادعا کرده بود که تاسیسات نفتی در ۲ منطقه از شرق این کشور و ریاض در حملاتی که از داخل خاک عراق انجام شده، هدف قرار گرفته‌اند.

در این زمینه «علی فالح الزیدی» نخست وزیر و فرمانده کل نیرو‌های مسلح عراق روز دوشنبه به مقامات امنیتی این کشور دستور داد تا بیانیه ادعایی وزارت دفاع عربستان در مورد حملات پهپادی از خاک عراق را بررسی کنند.

ادعای وزارت دفاع عربستان در حالی انجام شده است که پیشتر صنعا اعلام کرده بود که نیرو‌های مسلح یمن در پاسخ به حملات عربستان، اقدام به هدف قرار دادن اهداف حساس در خاک عربستان کردند.

نیرو‌های مسلح یمن تاکید کرده‌اند که تا زمان رفع محاصره ۱۲ ساله کشورشان، به عملیات خود ادامه خواهند داد.