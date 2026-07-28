العبودی با افشای این موضوع تصریح کرد که این هسته‌ها اقدام به اجرای حملاتی علیه تأسیسات حاکمیتی و زیرساخت‌های عراق کرده و تلاش داشته‌اند که مسئولیت این حملات را به گروه‌های مقاومت نسبت دهند. او تأکید کرد که این رویکرد، نوعی عملیات «پرچم دروغین» (False Flag) برای انحراف افکار عمومی و تخریب چهره جنبش‌های مقاومت در عراق محسوب می‌شود.

مشاور امنیت ملی عراق در ادامه خاطرنشان کرد که متهمان بازداشتی طی بازجویی‌های فنی و تخصصی به همکاری با طرف اوکراینی و اجرای دستورات آنها برای ضربه زدن به امنیت داخلی عراق اعتراف کرده‌اند. العبودی با اشاره به ابعاد بین‌المللی این پرونده، گفت: «این پرونده بسیار پیچیده است و تحقیقات گسترده برای روشن شدن همه زوایای آن همچنان ادامه دارد.»

منابع عراقی پیش از این نیز درباره تلاش برخی بازیگران خارجی برای برهم زدن ثبات امنیتی این کشور هشدار داده بودند و این افشاگری جدید، نشاندهنده ابعاد پنهان مداخلات فرامنطقه‌ای در معادلات داخلی عراق است.