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شلمچه؛ گذرگاه عاشقان در مسیر کربلا

با افزایش شمار زائران اربعین، مرز شلمچه این روزها میزبان خیل عاشقانی است که با شور حسینی راهی کربلا می‌شوند؛ جایی که خدمات‌رسانی و مدیریت تردد برای تسهیل عبور زائران با جدیت دنبال می‌شود.
عکاس :مبینا عیدانی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ - ۰۷:۰۰
برچسب ها: مرز شلمچه ، اربعین ، زائر کربلا
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