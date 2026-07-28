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ساعت کاری ادارات کردستان فردا سهشنبه ۶ مرداد از ساعت ۷ تا ۱۱ تعیین شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کردستان اعلام کرد: در پی افزایش دمای هوا و بهمنظور صرفهجویی در مصرف انرژی و کمک به پایداری شبکه برق، ساعت کاری تمامی دستگاههای اجرایی استان در روز سهشنبه ۶ مرداد، از ساعت ۷ تا ۱۱ خواهد بود.
محمد عظیمملک از مدیران دستگاههای اجرایی خواست پیش از پایان ساعت کاری (ساعت ۱۱)، نسبت به خاموش کردن سامانههای سرمایشی و سایر تجهیزات برقی غیرضروری اقدام کنند تا از مصرف بیرویه انرژی جلوگیری شود.
این مصوبه شامل دستگاههای امدادی، عملیاتی و خدماترسان نمیشود و این مراکز مطابق روال معمول به ارائه خدمات ادامه خواهند داد.