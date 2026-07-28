رئیس‌جمهور فرانسه، آتش‌سوزی‌های گسترده این کشور را بی‌سابقه توصیف کرد و هشدار داد هفته‌های پیشِ رو، بسیار دشوار خواهد بود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، رئیس جمهور فرانسه گفت که این کشور با آتش سوزی جنگلی بی سابقه و شرایط بسیار سختی مواجه شده است

امانوئل مکرون هشدار داد که فرانسه با یک آتش‌سوزی جنگلی «بی‌سابقه» رو‌به‌رو است و «هفته‌های پیش رو دشوار خواهد بود.»

او در بازدید از مرکز عملیات آتش‌نشانی و امداد در بوردو گفت: هفته‌های پیش رو دشوار خواهد بود و ما باید مقاومت کنیم.

مکرون افزود که آتش‌سوزی ژیروند «کاملاً بی‌سابقه» بود.

او گفت که فرانسه باید در برابر یک آتش‌سوزی جنگلی بی سابقه بسیج شود.

رئیس جمهور فرانسه گفت: می‌دانم زندگی دشوار است، اضطراب وجود دارد، محصولات کشاورزی از بین رفته و سوخت گران است. می‌دانم که این چند روز گذشته بسیار دشوار بوده است.

مکرون افزود: فرانسه در نهایت مجبور خواهد شد در واکنش به آتش‌سوزی‌های جنگلی که به طور فزاینده‌ای مخرب‌تر می‌شوند، جنگل‌های خود را به طور متفاوتی دوباره احیا کند.

آتش‌سوزی جنگلی که روز چهارشنبه در نزدیکی ساوموس در بخش ژیروند رخ داد، حدود ۴۲ هزار هکتار را سوزانده و تقریباً ۲۲۰ هزار نفر را مجبور به ترک محل زندگی خود کرده است.

بر اساس گزارش ها، در مجموع ۸۴ آتش‌نشان در حین مبارزه با آتش‌سوزی در فرانسه زخمی شده‌اند.

آتش‌سوزی‌های جنگلی همچنین در مناطق اوت - کورس، وار و لاندس فرانسه فعال هستند، در حالیکه مقامات اعلام کردند آتش‌سوزی در بخش اوت - آلپ تحت کنترل قرار گرفته است.

با تداوم آتش‌سوزی‌های جنگلی بی‌سابقه در فرانسه، امانوئل مکرون رئیس‌جمهوری این کشور با نخست وزیر و وزیر کشور جلسه اضطراری برگزار کرد و همزمان معاون کمیسیون اروپا نسبت به آماده نبودن این قاره برای پیامد‌های بحران اقلیمی هشدار داد.

در حالیکه بخش‌های بزرگی از جنوب اروپا، موج تازه‌ای از گرمای طاقت فرسا و بی‌سابقه را تحمل می‌کند فرانسه کشته شدن بیش از ۵ هزار و ۷۰۰ نفر دیگر را در موج گرمای ماه ژوئن (ماه میلادی قبل) ثبت کرده است.

سازمان بهداشت ملی فرانسه هفته گذشته اعلام کرد که از ۱۷ ژوئن تا دوم ژوئیه (۲۷ خرداد تا ۱۱تیر) ۵۷۶۴ مورد مرگ‌ومیر بیشتر از معمول را ثبت کرده است که در این میان مرگ افراد ۷۵ سال و بالاتر بیش از دیگر رده‌های سنی به چشم می‌خورد.