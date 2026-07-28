مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی در جلسه شورای پدافند غیرعامل استان، تسریع در اجرای طرح انتقال آب ارس به تبریز و اتمام رینگ آبی کلانشهر تبریز را از مهم‌ترین الزامات ارتقای تاب‌آوری و پایداری تأمین آب شرب استان در شرایط اضطراری عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط‌عمومی آب منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی، جلسه شورای پدافند غیرعامل استان صبح امروز به ریاست استاندار آذربایجان‌شرقی برگزار شد و یوسف غفارزاده مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی در این نشست با ارائه گزارشی از اقدامات این شرکت در حوزه پدافند غیرعامل، بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های تأمین آب شرب و استمرار خدمت‌رسانی در شرایط بحرانی تأکید کرد.

وی با اشاره به اجرای مجموعه‌ای از اقدامات زیرساختی و حفاظتی در تأسیسات آبی استان گفت: تأمین برق اضطراری سامانه‌های آبرسانی و ایستگاه‌های پمپاژ، استقرار و ارتقای سامانه‌های امنیتی، حفاظتی و روشنایی تأسیسات آبی، افزایش ضریب اطمینان حفاظت فیزیکی، انعقاد تفاهم‌نامه با دستگاه‌های مرتبط و اجرای برنامه‌های شاخص پدافند غیرعامل از جمله اقدامات انجام‌شده برای افزایش تاب‌آوری تأسیسات آبی و تداوم خدمت‌رسانی به شهروندان است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه این اقدامات نقش مهمی در حفظ پایداری تأمین آب شرب استان داشته است، افزود: با توجه به شرایط اقلیمی، محدودیت منابع آبی و ضرورت ایجاد منابع پایدار، تسریع در اجرای طرح انتقال آب ارس به تبریز و رینگ آب شرب کلانشهر تبریز بیش از هر زمان دیگری برای تحقق اهداف پدافند غیرعامل، افزایش امنیت آبی و تضمین استمرار خدمت‌رسانی به مردم استان ضروری است.