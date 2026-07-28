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نخستوزیر جدید انگلیس گفت: در صورت امضای آتشبس بین کییف و مسکو، آماده اعزام نیرو به اوکراین است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، اندی برنهام، نخستوزیر انگلیس شامگاه دوشنبه پس از دیدار با ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین در پایگاه نظامی پورتسموث گفت: ما به شما در برقراری صلح کمک خواهیم کرد.
نخستوزیر انگلیس در ادامه تاکید کرد: ما به رهبری ائتلاف مشتاقان به همراه متحدانمان ادامه خواهیم داد و هنگامی که سرانجام آتشبس برقرار شود، آماده خواهیم بود تا یک نیروی چندملیتی را برای تقویت امنیت اوکراین در بلند مدت مستقر کنیم.
زلنسکی پیشتر در رسانههای اجتماعی گفته بود که در مورد امنیت اوکراین از جمله توسعه تولید مشترک دفاعی، با برنهام گفتوگو و رایزنی کرده است.
او از برنهام به خاطر تصمیم برای ارائه فناوریهای جنگ الکترونیک به اوکراین که به گفته او از پهپادهای اوکراینی محافظت میکند، تشکر کرده و همچنین به اسکای نیوز گفته بود که کییف میخواهد به عنوان بخشی از یک توافق تولید مشترک دفاعی، یک کارخانه تولید پهپاد در بریتانیا بسازد.
پیش از این، برنهام از پاسخ به سوال بیبیسی در مورد اینکه آیا به تماس تلفنی ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه پاسخ خواهد داد یا خیر، طفره رفت.
برنهام گفت: باید شرایطی را که این درخواست در آن مطرح شده است، بدانم. بنابراین، پاسخ مستقیم به این سوال دشوار است.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین چند روز پیش گفت که هیچ برنامهای برای سازماندهی تماسها بین پوتین و برنهام، که از ۲۰ ژوئیه به مقام نخستوزیری رسیده، وجود نداشته است.