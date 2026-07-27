به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، «فرحان عزیز حق» روز دوشنبه به وقت محلی در جمع خبرنگاران افزود: دبیرکل سازمان ملل متحد نسبت به اعلام اخیر مقام‌های اسرائیلی درباره مجموعه‌ای از اقدامات از جمله گزارش‌هایی مبنی بر تسریع روند ساخت مزرع و شهرک سازی های جدید در کرانه باختری اشغالی عمیقا نگران است.

حق تصریح کرد: دبیرکل سازمان ملل بار دیگر تاکید می‌کند که تمامی شهرک‌ها، از جمله ساخت مزرعه و شهرک های جدید هیچ اعتبار حقوقی ندارند و نقض آشکار قوانین بین‌المللی هستند.

این سخنگوی سازمان ملل تاکید کرد: این شهرک‌ها همچنان مانعی بزرگ در مسیر دستیابی به راه‌حل دو دولتی و تحقق صلحی عادلانه، پایدار و جامع به شمار می‌روند.

وی گفت: همکاران ما در دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (OCHA) نسبت به تشدید خشونت‌ها در سراسر کرانه باختری طی روزهای اخیر، به‌شدت ابراز نگرانی کرده‌اند.

حق افزود: از روز پنجشنبه تاکنون، دست‌کم هشت فلسطینی ــ از جمله یک کودک ــ و همچنین 2 اسرائیلی کشته شده‌اند و افراد بسیاری دیگر نیز زخمی شده‌اند.

این سخنگوی سازمان ملل ادامه داد: خانه‌ها، مساجد، درختان و سازه‌های کشاورزی به آتش کشیده شده یا به شکل‌های دیگری مورد تخریب و خرابکاری قرار گرفته‌اند و در برخی موارد به‌طور کامل ویران شده‌اند.

به گفته او، در جریان خشونت‌های اخیر، دست‌کم ۱۰ خانواده فلسطینی مجبور به ترک خانه‌های خود و آواره شده‌اند.

او با اشاره به کارشکنی اسرائیلی ها افزود: همزمان، نیروهای اسرائیلی محدودیت‌های خود را بر رفت‌وآمد فلسطینیان و دسترسی آنان در بسیاری از مناطق کرانه باختری تشدید کرده‌اند؛ اقداماتی که باعث شده هزاران نفر نتوانند به خدمات ضروری، از جمله مراقبت‌های پزشکی اورژانسی و منابع تأمین معیشت خود دسترسی پیدا کنند.

از آغاز سال جاری میلادی (۲۰۲۶) دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) بیش از ۱٬۳۳۰ مورد حادثه مرتبط با شهرک‌نشینان اسرائیلی را ثبت کرده است که به کشته و زخمی شدن افراد، خسارت به اموال، یا هر دو، منجر شده‌اند.

تا روز شنبه، ۷۷ فلسطینی ــ از جمله ۱۸ کودک ــ در سال ۲۰۲۶ به دست نیروهای اسرائیلی یا شهرک‌نشینان اسرائیلی کشته شده‌اند.

سخنگوی سازمان ملل تاکید کرد که سازمان ملل «همچنان خواستار حفاظت فوری از غیرنظامیان، رعایت کامل قوانین بشردوستانه بین‌المللی و قوانین بین‌المللی حقوق بشر است و عاملان این اقدامات باید پاسخگو باشند.»

رسانه‌های رژیم صهیونیستی ۱۰ تیرماه نیز از تصویب طرح احداث صدها واحد مسکونی جدید برای شهرک‌نشینان در کرانه باختری رود اردن خبر می‌دهند که نشان‌دهنده اصرار کابینه رژیم صهیونیستی بر ادامه سیاست توسعه سارزمین های اشغالی است.

شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که طرح ساخت ۲۲۹ واحد شهرک‌نشینی جدید در کرانه باختری رسماً تصویب شده است.