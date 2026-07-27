به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، احسان کرم‌زاده در کارگروه امور زیربنایی استان با اشاره به اینکه در جلسه امروز ۲۳ پرونده مطرح و بررسی شد، اظهار کرد: پرونده‌های ارائه‌شده در این کارگروه از تنوع بخشی بالایی برخوردار بودند و حوزه‌های مختلف توسعه‌ای استان را پوشش می‌دادند.

وی با اشاره به ماهیت متنوع این طرح‌ها، افزود: برخی از پرونده‌ها در بخش کشاورزی و توسعه گلخانه‌ها، تعدادی در حوزه دامپروری و دامداری صنعتی، گروهی نیز مرتبط با راه‌اندازی واحدهای صنعتی جدید و توسعه واحدهای موجود و بخش دیگری نیز معطوف به احداث نیروگاه‌های تولید برق (انرژی) بودند.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان تأکید کرد: تمامی ۲۳ پرونده با دقت کارشناسی مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت رأی مثبت اعضا به ۱۸ طرح، گامی مؤثر در جهت تسهیل سرمایه‌گذاری و رونق تولید در استان محسوب می‌شود.

کرم زاده تصریح کرد: برای ۵ پرونده باقی‌مانده نیز به دلیل نیاز به تکمیل مدارک و رفع برخی نواقص کارشناسی، تصمیم بر این شد که برای بررسی مجدد به دبیرخانه کارگروه ارجاع داده شوند تا در نشست‌های آتی این کارگروه مجدداً روی میز بررسی قرار گیرند.

کرم‌زاده خاطرنشان کرد: اولویت اصلی در بررسی این پرونده‌ها، ایجاد اشتغال پایدار، بهره‌وری از منابع موجود و رعایت استانداردهای زیست‌محیطی در کنار توسعه متوازن استان بوده است.