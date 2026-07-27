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رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه خوزستان گفت: گذرنامه زیارتی در استان در کمتر از ۲۴ ساعت تحویل زوار حسینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، سرهنگ کولیوند افزود: زائران عزیزی که موفق به اخذ گذرنامه زیارتی نشدهاند میتوانند با مراجعه حضوری به اداره گذرنامه استان خوزستان نسبت به ثبت درخواست گذرنامه زیارتی اقدام و کمتر از ۲۴ ساعت گذرنامه را دریافت نمایند.
وی با اشاره به تردد زوار اربعین حسینی در مرزهای استان ادامه داد: از ابتدای ماه صفر تا امروز ۱۲ ماه صفر، مجموع تردد زائران ایرانی و خارجی از پایانههای مرزی شلمچه و چذابه به ۶۳۵ هزار نفر رسیده است.