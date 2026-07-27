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معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه در پیامی با اشاره به تلاش های جنگ افروزانه لیندسی گراهام علیه ایران نوشت: تاریخ، نام جنگافروزان را نه کنار پیروزیها که روی سنگِ عبرت ثبت می کند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، آقای غریبآبادی در پیامی در فضای مجازی، با اشاره به گزارش روزنامه والاستریت ژورنال درباره مواضع لیندسی گراهام سناتور جنگ طلب که اخیرا مُرد، نوشت:
" والاستریتژورنال میگوید، لیندسی گراهام برای جنگ با ایران تلاش می کرد از نتانیاهوی جنایتکار هم سبقت بگیرد؛ ترامپ را به سمت حمله هل داد و برای بمباران لبنان حمایت جمع کرد.
او برای کشتن دیگران، نقشه می کشید، تاریخ اما، نام جنگافروزان را نه کنار پیروزیها که روی سنگِ عبرت ثبت می کند. "
معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه همچنین در پیامی دیگر به مناسبت سالروز عملیات مرصاد نوشت: ۵ مرداد سالروز عملیات مرصاد، پایان توهم تروریست هایی بود که با تکیه بر دشمن، وطن را نشانه گرفتند.
غریب آبادی افزود: مردم و نیروهای مسلح ایران همانجا که گمان میکردند دروازه پیروزی است، راهشان را بستند و ستون منافقان را درهم شکستند. یاد شهید صیادشیرازی و تمامی حماسهسازان این روز گرامی باد.