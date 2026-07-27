مردم انقلابی ارومیه در یک صد و چهل و نهمین شب ازشب‌های ایستادگی در سنگر خیابان برادامه راه شهدا و دفاع از میهن تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، قطار اجتماع شبانه مردم ارومیه در پاسداشت ایران و همبستگی ملی به ایستگاه یکصدو چهل و نهم رسید.

قشرهای مختلف مردم ارومیه بار دیگر بر پاسداری از آرمان‌های انقلاب و دفاع از وطن تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع اعمال حاکمیت ایران بر گذرگاه راهبردی تنگه هرمز و پاسخ کوبنده و پشیمان‌کننده به تهاجمات دشمن را خواستارشدند.

اجتماع گسترده و پرشور مردم‌ ارومیه در راه صیانت از امنیت وطن، تقویت همبستگی اجتماعی و دفاع از آرمان‌های والای انقلاب و شهدا همچنان ادامه دارد.