پخش زنده
امروز: -
مردم انقلابی ارومیه در یک صد و چهل و نهمین شب ازشبهای ایستادگی در سنگر خیابان برادامه راه شهدا و دفاع از میهن تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، قطار اجتماع شبانه مردم ارومیه در پاسداشت ایران و همبستگی ملی به ایستگاه یکصدو چهل و نهم رسید.
قشرهای مختلف مردم ارومیه بار دیگر بر پاسداری از آرمانهای انقلاب و دفاع از وطن تأکید کردند.
شرکتکنندگان در این تجمع اعمال حاکمیت ایران بر گذرگاه راهبردی تنگه هرمز و پاسخ کوبنده و پشیمانکننده به تهاجمات دشمن را خواستارشدند.
اجتماع گسترده و پرشور مردم ارومیه در راه صیانت از امنیت وطن، تقویت همبستگی اجتماعی و دفاع از آرمانهای والای انقلاب و شهدا همچنان ادامه دارد.