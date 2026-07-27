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با حضور نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی؛ چندین طرح عمرانی، تولیدی و اشتغالزایی در شهرستان آبدانان به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ با حضور اسدالله چراغی، رئیس مجمع نمایندگان استان ایلام چندین طرح عمرانی، تولیدی و اشتغالزایی در شهرستان آبدانان به بهرهبرداری رسید که یکی از این طرحها؛ کارگاه صنایع دستی خراطی در شهر مورموری بود.
همچنین کارگاه انرژی خورشیدی با اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید؛ طرحی که با هدف توسعه انرژیهای پاک و ایجاد فرصتهای شغلی اجرا شده است.
چراغی در آیین افتتاح این طرحها با تأکید بر حمایت از تولید، اشتغال و سرمایهگذاری، گفت: توسعه زیرساختهای اشتغالزا و حمایت از کارآفرینان از اولویتهای مهم در مسیر پیشرفت است.