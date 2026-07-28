رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت (ص) گفت: روز به روز موضوع مقابله با سلطه‌گری به عنوان فرهنگ عمومی ملت‌ها در حال تبدیل است و ملت‌هایی که سلطه‌گران بر آنها اشراف داشته و هنوز هم دارند این را درک می کنند که حرکت و جوششی که در میان جوامع و ملت‌ها و گروه‌ها به‌ وجود آمده، به‌طور بسیار روشنی به جبهه بسیار قوی علیه سلطه‌گران تبدیل می‌شود و جبهه متحدی تشکیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام و المسلمین محمدحسن اختری در برنامه گفتگوی ویژه خبری، پیام رهبر انقلاب به دبیر کل و رزمندگان مومن و شجاع حزب الله لبنان را تحلیل کرد. متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:

سوال: تحلیل کلی شما از پیامی که رهبر معظم انقلاب صادر فرمودند چه است؟

اختری: در آستانه اربعین جانسوز حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران ایشان هستیم. تسلیت عرض می‌کنم.

پیام ارزشمند رهبر معظم انقلاب مان آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای، معنای بسیار زیبایی دارد از ارتباط بین امام و مامومین و امت خودش و این که رهبر عظیم الشان انقلاب مان در پی عرض ارادت‌ها و عرض اخلاص‌ها و تسلیت و تبعیت از رهبر شهیدمان در همه دنیا در طول این ۵ ماه نشان دادند با ارسال پیام‌های مختلف، برپایی مراسم بسیار بزرگ در کشور‌های مختلف و بخصوص حزب الله و مردم لبنان اعم از شیعیان و غیرشیعیان، مسلمانان و مسیحیان لبنان که در این مدت از خودشان داشتند و پیام‌هایی را فرستادند و دبیر کل محترم و معزز حزب الله حجت الاسلام و المسلمین شیخ نعیم قاسم در این مدت چندین پیام و عرض ارادت و محبت به خدمت مقام معظم رهبری داشتند.

این نشان می‌دهد که این ارتباط، یک ارتباط بسیار صمیمی و ارتباط ولایی است. این ارتباط عاطفی و یا علاقه اشخاص به یکدیگر، این‌ها هم هست، اما تنها این نیست. آن که در این بیشتر از هر چیزی متبلور است این است که این پیام، پیام ولایت است و ولایتمداری است و پایداری است و اطاعت و تبعیت از امام و پیشوا و رهبر است.

همانطور که حزب الله در طول تاریخ وجود مقدسش همواره از زمان حضرت امام راحل (قدس الله نفسه زکیه) و تا بعد از امام در زمان رهبری رهبر شهید امت، در این سی و هفت سال و بیشتر که می‌گویم بیشتر بخاطر این است که این ارتباط فقط در این مدت نبوده. قبل از آن هم حزب الله و کل مجموعه حزب الله با امام خودشان داشتند و هم اکنون هم ادامه دارد. این تبعیت امت از امام است. تبعیت تابع از متبوع خودش است و ولایتمداری است که در میان جامعه پیروان اهل بیت (ص) همواره حاکم بوده و هست و این می‌فهماند که چقدر این عزیزان به ابراز این علاقه و ارادت اهتمام دارند. ولی غیر از مسئله تبعیت، این عزیزان همواره خودشان را سرباز امام و رهبر می‌دانستند و با این پیام که فرستادند مجددا این را اعلام کردند آشکارا بیان کردند در برابر چشم همه جهانیان و حتی در برابر همه مردم لبنان بار دیگر اعلام کردند که ما تابع رهبر هستیم.

بار‌ها شهید بزرگوار حضرت سیدالشهدای مقاومت جناب آقای نصرالله بار‌ها اعلام کردند که ما پیرو امام و رهبر عظیم الشان مان هستیم و تابع دستورات ایشان هستیم؛ لذا این پیام و این جواب اعلان آن ارادت و پاسخگویی رهبر به تجاوزی است که در این جا وجود دارد و به اصطلاح ما اعلام و پذیرش این بیعت و این عرض ارادت و این علاقه نشان دادن است.



سوال: یک بخشی از این پیام به ویژه در رسانه های منطقه ای شاید برجسته بود و به آن توجه کردند، آن بخشی است که اشاره می کند دفاع از حزب الله سیاست راهبردی جمهوری اسلامی ایران است که پیش از این هم بوده و از جمله اشاره می کند به متن یادداشت تفاهم که در بند اول آن مسئله حزب الله و لبنان جزو اولویت است. این چه پیام منطقه ای بین المللی برای دوست و دشمن جمهوری اسلامی ایران دارد؟

اختری: این می تواند به این عنوان باشد که پاسخ بسیاری از توهمات و یا خیالبافی ها و یا وسوسه انگیزی ها و توطئه هایی که بعضی افراد از جاهای مختلف و از طریق دشمنان به صورت مغرضانه تلاش می کردند و می کنند همواره بین جمهوری اسلامی و بین گروهها و طرفداران جمهوری اسلامی، یک نوع جدایی بیاندازند و یا بیایند شک و شبهه هایی را ایجاد کنند و یا بعضی از طرفداران جمهوری اسلامی را به معنایی دلسرد کنند و یا آنکه پیش خودشان توهم کنند که این جنگ های تحمیلی که علیه جمهوری اسلامی در این دو سال تحمیل شد و این جنایاتی را که آنها درباره جمهوری اسلامی مرتکب شدند و خاصه بعد از این جنایت بسیار خطرناک و بزرگی را که دشمنان ما به رهبر عظیم الشان مان انجام دادند شاید به توهم خودشان، فاصله ای و یا جدایی بین حزب الله و جمهوری اسلامی و یا در اهداف جمهوری اسلامی تردیدی، ایجاد شده باشد که جمهوری اسلامی الان مشغول دفاع از خودش است و به دیگران کار ندارد.

این پیام کاملاً می‌فهماند که این توهمات، توهمات شیطانی است و اصلاً جمهوری اسلامی حزب‌الله را از خودش جدا نمیداند و لذا در تفاهم ‌نامه در بند اولی که بر آن تاکید شده این مسئله دفاع از حزب الله و دفاع از لبنان آن و ضرورت خروج اشغالگران از لبنان با آتش‌ بس کامل تحقق پیدا کردن در لبنان است و تصویری هم دارد در بیان که همان ‌طور که جمهوری اسلامی در طول این مدت در کنار حزب‌الله بوده و از حزب‌الله دفاع کرده امروز هم بر همین ایمان و باور خودش در این راه تداوم می‌بخشد و این نگاه و دیدگاه رهبر عظیم ‌الشان ما آیت‌الله حاج سید مجتبی خامنه‌ای همان دیدگاه‌های حضرت امام و تاکید بر همان به اصطلاح ما امضا و تثبیت همان دیدگاه‌های امام شهیدمان به اسلام، به حزب‌الله، به فلسطین و به تمام جریان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است و هیچ‌گونه تفاوتی در این به وجود نیامده است.





سوال: و گفته می‌شد یکی از دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در جنگ رمضان، تحقق عملی این وحدت در محور مقاومت بود و این چه در عمل چه در بحث مذاکرات نشان داده شد که واقعاً این تثبیت شده‌؟

اختری: گفته‌های جمهوری اسلامی در میدان عمل و در این گفتگوها به طور کامل به اثبات رسید که جمهوری اسلامی در شدیدترین سختی‌هایی که بر او تحمیل شده و از جبهه مقاومت حمایت می‌کند و آن را در دستور کار و برنامه آینده خودش قرار داده و بر همین نهجی که امام بزرگوارمان آن را ترسیم کردند ادامه دارد.

سوال: شما اشاره کردید در پیام رهبر معظم انقلاب صرفاً بحث حزب‌الله مطرح نشده بلکه بحث تمامیت ارضی لبنان و حکومت لبنان هم مورد عنایت بوده این پیام از این منظر برای مردم لبنان که در این کشور زندگی می‌کنند چه اثری در افکار عمومی لبنان دارد؟

اختری: البته بنده به خاطر اینکه این پیام هم تازه ابلاغ و فرستاده شده و هنوز فرصت نکردم بازتاب آن را در رسانه‌ها و یا در تحلیل‌های لبنانی‌ها به طور عموم اطلاع کافی داشته باشم، اما برداشت من این است که این در مسئله لبنان بسیار بسیار مورد توجه است و بسیار اینها تحسین خواهند کرد که رهبر رهبر عظیم‌الشان ما به موضوع وحدت جامعه لبنانی و همبستگی که بین مسیحیان لبنان و شیعیان و سنی‌ها باید وجود داشته باشد به آن توجه و تاکید دارد و در این پیام به مسئولین، تحلیلگران، احزاب و گروه‌ها اطمینان می‌دهد که توجه جمهوری اسلامی و رهبری جمهوری اسلامی به لبنان گروه‌گرایی و یک طرف را نگاه کردن و یک طرف را غفلت کردن نیست و بلکه همه لبنان به عنوان تمامیت ارضی و حتی سیاسی و حتی حکومتی اش مورد توجه است.

سوال: یعنی حاکمیت لبنان هم در این پیام هست؟

اختری: به عقیده بنده حتماً همین خواهد بود آنها این را کاملاً دریافت می‌کنند که جمهوری اسلامی عنایت به یکپارچگی لبنان دارد و وحدت لبنان مورد توجه به جمهوری اسلامی است و به اینکه باید همه مسئولین لبنان دست به دست هم دهند و در مقابل رژیم اشغالگر باید ایستادگی کنند و مسئله بیرون راندن اشغالگران از لبنان یکی از مسائل مهمی است که رهبری ما به لبنان و همه مسئولین در لبنان این را هم به طور صریح اشاره کرده که توجه همه مسئولین و مجموعه لبنان، آزادسازی کامل لبنان است و اشغالگران نباید ئل به چیزی ببندند و بدانند که به کوری چشم شان همه شان باید خارج شوند یا ذلیلانه خارج می‌شوند و یا فرار می‌کنند همان طوری که در سال دو هزار این اتفاق افتاد و اشغالگر‌ها از جنوب لبنان فرار کردند.

سوال: در بخشی از پیام باز اشاره می‌کند که ملت های جهان که از ظلم و بیداد دولت آمریکا و صهیونیست‌ها به ستوه آمده‌اند مورد اشاره قرار می‌ دهد، ظلمی که چه آمریکایی‌ها و چه رژیم دارند مرتکب میشوند چقدر فکر می‌کنید می‌توانید زمینه‌ ساز شکل‌گیری اجماعی علیه جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در دنیا باشد.

اختری: آنچه که ما در حداقل در یکی دو سال اخیر بیشتر مشاهده کردیم و اطلاعاتی که به دستمان می آید و قضایایی که در جریان هست به‌ طور کامل می‌بیند که روز به روز این مسئله مقابله با سلطه‌گری به عنوان فرهنگ عمومی برای ملت‌ها دارد تبدیل می‌شود و ملت‌ها حتی آن ملت‌هایی که اینها تا الان هم به نحوی تحت سلطه اینها بودند و سلطه‌گران بر آنها اشراف داشته و هنوز هم دارند در بعضی جاها خودشان به طور کامل دارند این را درک می کنند که این حرکت و جوششی که در میان جوامع و ملت‌ها و گروه‌ها به‌ وجود آمده، به‌طور بسیار روشنی به جبهه بسیار قوی علیه سلطه‌گران تبدیل می‌شود و جبهه متحدی تشکیل می‌شود.

یکی دو نمونه اشاره می‌کنم یکی اینکه فکر می‌کنم وزیر امور خارجه ما یا با وزرای امور خارجه سابق در بعضی بیاناتشان اشاره کردند که اینها گفتند مسئولان خیلی از این کشورها وقتی با مسئولان کشورمان می‌نشینند و در حال خلوت، دیگر پروتکل سیاسی‌شان تمام می‌شود و اینها همه هم تشویق می‌کنند ایران را و هم ترغیب و تحسین می کنند ایران را و می گویند ما هم مثل شما دلمان می‌خواهد ولی نمی‌توانیم و یا به قول ما جرئت نمی‌کنند این کار را انجام دهند. به شما عرض می‌کنم حالا ممکنه الان بعضی از این کشورهای عربی هم اگر صدای ما را بشنوند قبول نکنند. همین مسئولین نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس همه آنها ما را در جبهه گیری ما علیه سلطه آمریکا تحسین و تشویق می‌کنند. به همه می گویند این کار مهمی است که شما دارید انجام می دهید و امروز بسیاری از تحلیلگران در کشورهای عربی، در کشورهای اروپایی و آمریکایی تشویق و تحسین می‌کنند که جمهوری اسلامی این جرئت را داشته و این حرکت را آغاز کرده و جهانی را در برابر قدرت شیطانی آمریکا به حرکت در آورده است.

دیگر آنکه حرکت‌هایی که در بعضی این کشورها به وجود آمده به نتیجه رسیده، بعضی جاها به نتیجه نرسیده بعضی جاها هم در حال به نتیجه رسیدن است. در کشورهای آفریقایی، حرکتی علیه استعمار فرانسه علیه قدرت‌ طلبی فرانسه شکل گرفته هفت هشت ده تا کشورند از این کشورها در غرب آفریقا که اینها عملاً حرکت کردند اصلاً راه افتادند برای مبارزه با ستمگری‌های اینها. لذا این واقعیتی است که امروز در تاریخ اتفاق افتاده و دارد شکل می‌گیرد که به معنای دیگری هم تفسیر شده به افول و فروپاشی قدرت شیطانی آمریکا که امروز خودشان میگویند که این حرکتی که امروز حتی در داخل آمریکا به وجود آمده در بعضی ایالت‌ها بسیار چشمگیر است و آشکارتر شده در بعضی ایالت‌ها هنوز یک مقدار کم رنگه و تحت پوشش های دیگری به حرکت در می آید. امام شهیدمان هم بارها به این نکته اشاره کرد که در آمریکا پرچم‌های این کشور را آتش می زنند و با این سلطه‌گری مقابله می‌کنند. الان جبهه‌هایی ایجاد شد و در برابر این دوجبهه دموکرات و جمهوری‌خواه که این باز علت دیگری است برای فروپاشی این قدرت شیطانی و این مسئله‌ای است که الان تحقق پیدا کرده که در این پیام این امید را داده که آینده همین خواهد شد و این راه ادامه خواهد یافت.

سوال: با اقدامی که ایران انجام داده در این جنگ و هژمون و هیبت آمریکایی‌ها که در دنیا شکسته شد. آیا با نشانه‌هایی که جناب‌عالی هم برشمردید فکر می‌کنید منجر به تغییر رویکرد کشور‌ها به ویژه عربی منطقه به جمهوری اسلامی ایران به ویژه در بحث تامین امنیت به صورت بومی در منطقه خلیج فارس اتفاق بیفتد؟

اختری: شاید الان هنوز هم مقداری زود باشد که انسان بخواهد یک‌طرفه روی قضیه نظر بدهد و بخواهد آینده نه چندان دور را ترسیم کند، اما واقعیت این است که همین کشور‌های حاشیه خلیج فارس امروز جرئت نکنند و یا شاید مثلا حتی تا دو سال دیگر هم جرئت نکنند، اما بالاخره در دلشان همین موضوع به‌وجود آمده، اینها کاملاً لمس می‌کنند. الان بعضی شخصیت‌ها و تحلیلگرهایشان اشاره می‌کنند و می‌گویند باید فکر جدیدی داشته باشیم و الان مشخص شد که این قدرت شیطانی که آمده در این منطقه این همه برایش فرش قرمز انداختند، همه امکانات را در اختیارشان گذاشتند هیچ‌گونه نمی‌توان امنیت اینها را تامین کند. پس باید به فکر باشند و دعوت جمهوری اسلامی از قبل و تا الان هم که ادامه دارد که بیایید با هم دیگر فکر کنیم و ما می‌توانیم امنیت خلیج فارس را خودمان تامین کنیم و نیاز به اینکه گروهی از جا‌های دیگر و لشکرکشی از چندین هزار کیلومتر آن طرف‌تر بیایند اینجا را اشغال کنند و از پول اینها بگیرند ولی بدبختی اینها اگر فکر کنند الان این است هم امکانات به اینها میدهند هم خرج آنها را میدهند و هم آنها به اینها می‌گویند شما گاو شیرده هستید. یعنی هم اهانت بهشان می‌کنند هم تحقیرشان می‌کنند هم اموالشان را دارند میبرند و هم سرزمینشان را اشغال می‌کنند. در عین حال نتوانستند امنیت آنها را تامین کنند و لذا این حرف و این اندیشه در میان اینها قطعاً روز به روز رشد می‌کند و قطعاً هم به این نتیجه خواهند رسید.