قرارگاه رسانه‌ای اربعین با هدف پوشش این حماسه عظیم، تولید و مخابره اخبار و تقویت هماهنگی رسانه‌ای، راه‌اندازی شد.

قرارگاه رسانه‌ای اربعین در مهران، قلب این رویداد بزرگ، افتتاح شد/ حضور ۲۰۰ فعال رسانه‌ای برای پوشش اخبار

قرارگاه رسانه‌ای اربعین در مهران، قلب این رویداد بزرگ، افتتاح شد/ حضور ۲۰۰ فعال رسانه‌ای برای پوشش اخبار

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ امروز و در آیینی با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان و استاندار ایلام و پیشکسوتان و اصحاب رسانه و مطبوعات استان، قرارگاه رسانه اربعین در مرز مهران افتتاح شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام در حاشیه این افتتاح، اظهار کرد: روزانه بین ۱۵ تا ۲۵ نفر در قالب نیرو‌های رسانه‌ای در این قرارگاه جابه‌جا و ساماندهی می‌شوند و در مجموع حدود ۲۰۰ نفر، کنگره عظیم اربعین را پوشش خبری خواهند داد.

علی هلشی تصریح کرد: قرارگاه رسانه‌ای اربعین همچنین محلی برای برگزاری نشست‌های خبری مدیران و ایجاد بستر تعامل، هماهنگی و اطلاع‌رسانی مؤثرتر در ایام اربعین خواهد بود.

امام جمعه ایلام در این مراسم؛ رسانه‌ها را پل ارتباطی میان زائران و دست‌اندرکاران اربعین توصیف کرد و گفت: رسانه ضمن بازتاب نیاز‌ها و کاستی‌ها باید در زمینه ارتقای بصیرت زائران گام بردارد.

‌حجت‌الاسلام اله نور کریمی‌تبار ترویج فرهنگ «خون‌خواهی امام حسین (ع)» و تاسی به سیره حضرت زینب (س) در پیام‌رسانی اربعین را از مهم‌ترین رسالت‌های فعالان این عرصه برشمرد.

‌وی توسعه زیرساخت‌های اربعین را زمینه‌ساز برخورداری و پیشرفت دائمی استان دانست و از خبرنگاران خواست رویکرد مطالبه‌گری مسئولانه را در پیش بگیرند.

‌امام جمعه ایلام تاکید کرد: اصحاب رسانه باید از فرصت طلایی اربعین برای پایش وعده‌ها و پیگیری خواسته‌های کلان استان به ویژه شتاب‌بخشی در ایجاد راه‌آهن و توسعه راه‌ها و جاده‌ها بهره ببرند.

ایلام، به‌عنوان یکی از استان‌های مرزی ایران با میزبانی از گذرگاه مهران، نقش کلیدی در تسهیل سفر زائران اربعین ایفا می‌کند. طبق برآورد‌های آماری؛ بیش از ۶۰ درصد زائران اربعین، مهران را به‌عنوان نقطه ورود اصلی خود به خاک عراق برمی‌گزینند.

آمادگی‌های گسترده در حوزه زیرساخت‌های جاده‌ای؛ از جمله اصلاح مسیر‌های کوهستانی و ایمن‌سازی تونل‌ها؛ از جمله اقداماتی است که در سال‌های اخیر با هدف روان‌سازی تردد زائران در این منطقه انجام شده است؛ این اقدامات موجب شده است تا مهران توانایی مدیریت ۴۰۰ هزار تردد در روز را داشته باشد.

سال گذشته این گذرگاه بین‌المللی شاهد عبور نزدیک به ۸ میلیون نفر بوده است که نشان از توانمندی و اهمیت راهبردی مرز مهران در مدیریت جمعیت‌های میلیونی طی ایام اربعین دارد.