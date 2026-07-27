زنان ومردان انقلابی آذربایجان غربی در یکصدو چهل و نهمین میعاد شبانه بر صیانت از تمامیت ارضی و پاسداری از امنیت وطن تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در یکصد و چهل نهمین شب از تجمعات شبانه مردم سرفراز ایران، زنان و مردان انقلابی آذربایجان غربی نیز با حضور پرشور خود برای صیانت از تمامیت ارضی وپاسداری از امنیت کشور در میادین ومعابر شهرها حاضرشدند.

این حضور خستگی ناپذیر تجلی اراده و اقتدار ملت مقاومی است که برای امنیت مام میهن حاضرند روزها و شبها و ماه‌ها درسنگر خیابان مجاهدت کنند.

شرکت‌کنندگان در این تجمعات ضمن تأکید بر خون‌خواهی رهبر شهید انقلاب و شهدای جنگ تحمیلی سوم پاسخ قاطع و کوبنده به تجاوزات دشمن را خواستارشدند.