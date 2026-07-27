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مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه اهواز از بسیج تمامی ظرفیتهای عملیاتی، فنی و پشتیبانی این منطقه برای تأمین پایدار سوخت زائران اربعین حسینی در مرز چذابه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پرویز ایدون گفت: همه امکانات شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه اهواز برای ارائه خدمات شبانهروزی به زائران، ناوگان حملونقل و مواکب در ایام اربعین حسینی در حالت آمادهباش است.
وی با اشاره به اقدامات صورتگرفته در پایانه مرزی چذابه تصریح کرد: یک جایگاه نفتگاز در محل پارکینگ شهرداری مرز و یک جایگاه سیار سوخت بنزین نیز در مسیر خروجی زائرین فعال هستند که مسئولیت سوخترسانی به اتوبوس ها و خودروهای حامل زائران را بر عهده دارد.
ایدون افزود : بازرسیهای کارشناسانه از جایگاههای مسیرهای مواصلاتی استان به سمت مرز چذابه انجام شده و آمادگی کامل این جایگاهها تایید شده است.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه اهواز در پایان ضمن تأکید بر ارائه خدماتی ایمن و بدون وقفه، از زائران درخواست کرد حتماً از کارت سوخت شخصی خود برای سوختگیری استفاده کنند.