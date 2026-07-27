دیمیتری پسکوف به خبرنگارانی که از او خواستند در مورد حمله اوکراین به کشتی ایرانی در دریای خزر اظهار نظر کند، گفت: ایران یک کشور مستقل است که می‌تواند قاطعانه از حقوق خود دفاع کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سخنگوی کرملین در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه «آیا در حمله اوکراین به کشتی ایران، گسترش جغرافیای درگیری را می‌بیند؟»، اظهار داشت: ما نمی‌توانیم این خطر را نادیده بگیریم؛ این اقدام اوکراین بسیار خطرناک است و دور دیگری از تنش‌آفرینی کی‌یف است؛ ما باید با حکومت اوکراین مبارزه کنیم.

دیمیتری پسکوف همچنین حمله پهپادی اوکراین به تأسیسات و پایانه‌های خط لوله خزر تصریح کرد: قزاقستان از مالکان مشترک کنسرسیوم این خط لوله نفت است؛ اگر حمله اوکراین به این تأسیسات، حمله به قزاقستان نیست، پس چیست؟

کشتی ایرانی «آنا» با مالکیت بخش خصوصی صبح شنبه در دریای خزر هدف حمله پهپادی اوکراین قرار گرفت. این کشتی غیرنظامی حامل محموله آهن ورق در بسته بندی رول بود.

به گفته احمد حیدریان سرکنسول ایران در آستراخان، این کشتی حامل ۱۱ نفر شامل ۹ شهروند ایران و ۲ تبعه هند بود که در زمان بازگشت به میهن هدف حمله پهپادی قرار گرفت که به شهادت یک ملوان ایرانی و مجروحیت برخی دیگر از خدمه منجر شد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه نیز دوشنبه در جمع خبرنگاران با تأکید بر اینکه حمله اوکراین به کشتی «آنا» اقدامی جنایتکارانه بود، تأکید کرد: این کشتی کاملاً غیرنظامی بود و برخلاف ادعاها، هیچ محموله نظامی را حمل نمی‌کرد.

کاظم جلالی افزود: محور گفت وگوی تلفنی روز یکشنبه عراقچی و لاوروف وزیران امور خارجه ایران و روسیه نیز بیشتر همین موضوع بود و همانگونه که شاهد هستیم، وزیر امور خارجه ایران موضع‌گیری و اعلام کرد که حق پاسخگویی برای جمهوری اسلامی ایران در این خصوص کاملا محفوظ است.

اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه نیز در نشست خبری روز دوشنبه با محکوم کردن حمله اوکراین به یک شناور ایرانی، حامیان کی‌یف را در قبال این اقدام مسئول دانست و تأکید کرد: حمله به شناور ایرانی اقدامی غیرقانونی، خلاف منشور ملل متحد و یک ماجراجویی خطرناک بود که از سوی جمهوری اسلامی ایران بی‌پاسخ نخواهد ماند.