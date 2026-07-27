مدیریت درمان تأمین اجتماعی خوزستان با هدف ارائه خدمات تخصصی و شبانه‌روزی به زائران اباعبدالله الحسین (ع)، موکب سلامت و درمان خود را در پایانه مرزی چذابه با حضور مدیران ارشد و کادر داوطلب درمانی راه اندازی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، همزمان با شروع آیین مذهبی-سیاسی راهپیمایی بزرگ اربعین حسینی، موکب سلامت سازمان تأمین اجتماعی با هدف ارتقای سطح سلامت و ارائه خدمات فوریتی به زائران، در پایانه مرزی چذابه راه‌اندازی شد.

در آیین افتتاحیه این موکب که با حضور دکتر آرتیکاس یزدان‌پناه، مدیر درمان تأمین اجتماعی خوزستان، عنایت آقایی دبیر ستاد اربعین این مدیریت و جمعی از کادر درمان برگزار شد، بر اهمیت خدمت‌رسانی به زائران در این همایش عظیم تأکید گردید.

دکتر آرتیکاس یزدان‌پناه در این مراسم ضمن قدردانی از روحیه جهادی و ایثارگرانه همکاران کادر درمان اظهار داشت: این همایش مذهبی-سیاسی، جلوه‌ای از وحدت و عشق در جامعه اسلامی است و تیم‌های درمانی ما با افتخار و به‌صورت داوطلبانه، در شیفت‌های ۲۴ ساعته تا پایان بازگشت زائران به میهن، با اخلاص کامل در مرز چذابه به ارائه خدمت خواهند پرداخت.

وی با اشاره به ترکیب تخصصی تیم‌های مستقر افزود: موکب درمانی تامین اجتماعی شهدای چذابه در هر شیفت کاری متشکل از پزشک، پرستار، کارشناس آزمایشگاه، دارویار و راننده آمبولانس است تا خللی در ارائه خدمات به بیماران احتمالی ایجاد نشود.

مدیر درمان تأمین اجتماعی خوزستان از یک اقدام نوآورانه در این دوره از خدمت‌رسانی خبر داد و گفت: برای نخستین بار، با همکاری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز جهت ارائه خدمات دقیق‌تر و سریع‌تر به زائران، تیم آزمایشگاهی مدیریت درمان تامین اجتماعی به همراه تجهیزات کامل در محل پایانه چذابه مستقر شده است تا آزمایش‌های اورژانسی بیماران در همان محل انجام شود و نیازی به ارجاع زودهنگام بیماران به مراکز درمانی دورتر نباشد.

دکتر یزدان‌پناه در پایان سخنان خود ضمن تجلیل از تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای پشتیبانی، اداری، مالی، روابط عمومی و کارکنان حوزه تأسیسات تأکید کرد: پایداری این خدمت‌رسانی نتیجه همدلی و عشق همکارانی است که با جان و دل جهت برپایی این موکب و تسهیل شرایط برای زوار حضرت سیدالشهدا (ع) تلاش کرده‌اند. مدیریت درمان تأمین اجتماعی خوزستان با تمام توان تا پایان این مراسم باشکوه در کنار زائران باقی خواهد ماند.