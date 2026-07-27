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رژیم اشغالگر صهیونیستی عصر دوشنبه گروهی از اسیران فلسطینی ساکن نوار غزه را که پس از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) دستگیر شده بودند با وضع جسمی ناگوار، از طریق گذرگاه کرم ابو سالم آزاد کرد.
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به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، دفتر رسانهای اسیران فلسطینی اعلام کرد که مقامات رژیم اشغالگر اسرائیل ۶۰ زندانی را از جمله ۲۰ کارگر دستگیر شده از داخل سرزمینهای اشغالی ۱۹۴۸ و ۴۰ اسیر که در زندان صحرای نقب نگهداری میشدند، آزاد کردند.
آخرین آمار سازمانهای حقوق اسیران فلسطینی نشان میدهد که علاوه بر هزاران اسیر از نوار غزه، بیش از ۱۰ هزار و ۸۰۰ اسیرِ زندانی و بازداشت شده از جمله صدها کودک و زن، وجود دارد که هویت بسیاری از آنها از سوی رژیم صهیونیستی فاش نشده است.
سازمانهای حقوق اسیران فلسطینی تاکید کردند که اسیران اهل غزه از زمان آغاز جنگ نسل کشی علیه مردم غزه در معرض نقضهای بیسابقهای از جمله شکنجه، گرسنگی، بیتوجهی پزشکی، حبس انفرادی و محرومیت از ملاقات با خانواده قرار گرفتهاند، افزون بر این، رژیم صهیونیستی بصورت عمدی سرنوشت تعدادی از آنها را برای ماههای طولانی نامشخص کرده بود.
به نوشته خبرگزاری شهاب فلسطین، طی چند ماه گذشته، مقامات رژیم اشغالگر اسرائیل تعداد محدودی از بازداشت شدگان اهل غزه را آزاد کردهاند. در حالی که سازمانهای حقوق بشری همچنان نسبت به تشدید نقض حقوق اسیران و بازداشتشدگان فلسطینی در زندانهای رژیم صهیونیستی هشدار میدهند، بیشتر افراد آزاد شده، شهادت دادهاند که تحت شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتهاند.
خبرگزاری فلسطینی معا نیز با انتشار خبر آزادی ۶۰ اسیر فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی افزود که کمیته بینالمللی صلیب سرخ روز دوشنبه انتقال ۶۰ بازداشتی آزاد شده را از طریق گذرگاه کرم ابوسالم به مجتمع پزشکی ناصر در خان یونس در جنوب نوار غزه تسهیل کرد.
از سوی دیگر، سازمان امور اسیران و بازداشتشدگان فلسطینی تاکید که وضعیت سلامت افراد آزاد شده به دلیل شکنجه و آزار جسمی شدید و برنامه ریزی شده که در طول بازداشت خود در زندانهای رژیم اسرائیل متحمل شدهاند، بسیار وخیم است.
این سازمان افزود که به محض ورود به مجتمع پزشکی ناصر، همه افراد آزاد شده تحت معاینه و آزمایشهای پزشکی فوری قرار گرفتند تا با توجه به خستگی و جراحات وارده به آنها در اثر بازداشت، با ارزیابی وضعیت سلامتی، مراقبتهای پزشکی لازم به آنها ارائه شود.