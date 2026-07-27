معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان به همراه جانشین نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، فرمانده ارشد آجا در جنوب غرب کشور و نماینده ولی‌فقیه در خوزستان، با حضور در منازل شهیدان مهدی چراغپور و سید حامد شریفی، با خانواده این شهدای والامقام دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا نجاتی معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان به همراه امیر نوذر نعمتی جانشین نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران ، سرتیپ دوم حسین محمد شفیعی فرمانده ارشد آجا در جنوب غرب کشور و حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدنبی موسوی‌فرد امام جمعه اهواز و نماینده ولی‌فقیه در خوزستان، با حضور در منازل خانواده‌های شهیدان مهدی چراغپور و سید حامد شریفی، با خانواده این شهدای والامقام دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، حاضران با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای سرافراز ارتش جمهوری اسلامی ایران، ایثار، فداکاری و صبر خانواده‌های معظم شهدا را سرمایه‌ای ارزشمند برای عزت، امنیت و اقتدار کشور دانسته و بر استمرار تکریم خانواده‌های شهدا تأکید کردند.

نجاتی در این دیدارها با بیان اینکه امنیت و آرامش امروز کشور مرهون جانفشانی شهدا و ایثارگران است، اظهار کرد: خانواده‌های معظم شهدا با صبر و استقامت خود، ادامه‌دهنده راه پرافتخار فرزندانشان هستند و تکریم آنان وظیفه‌ای همگانی و ملی است.

وی افزود: تکریم خانواده‌های معظم شهدا، ادای دین به کسانی است که عزیزترین سرمایه خود را در راه دفاع از میهن و انقلاب اسلامی تقدیم کردند.

شهیدان مهدی چراغپور و سید حامد شریفی از نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران بودند که در جریان حمله شبانه آمریکای جنایتکار به اهواز به شهادت رسیدند.