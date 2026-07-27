عملیات مرصاد، تجلی گاه اقتدار و بصیرت ملت در رویارویی با منافقین

رزمندگان اسلام در عملیات غرورآفرین مرصاد با حمایت مردم با تار و مار کردن منافقین کوردل، درس بزرگی به خائنین وطن دادند.