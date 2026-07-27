عملیات مرصاد، تجلی گاه اقتدار و بصیرت ملت در رویارویی با منافقین
رزمندگان اسلام در عملیات غرورآفرین مرصاد با حمایت مردم با تار و مار کردن منافقین کوردل، درس بزرگی به خائنین وطن دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،سی و هشت سال پیش در چنین روزهایی، در حالی که قطعنامه ۵۹۸ میان دو کشور ایران و عراق به امضا رسیده بود، گروهک تروریستی منافقین با پشتیبانی صدام و استکبار جهانی به مرزهای منتهی به استان کرمانشاه حمله کردند؛ این تجاوز، اما در کمترین زمان ممکن با رشادت رزمندگان اسلام و در قالب عملیات مرصاد، منجر به شکست سنگین منافقان شد تا درس عبرتی برای خائنان وطن باشد.