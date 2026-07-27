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زبان معیار ۱۴۰۵/۰۵/۰۵

بسته خبری زبان معیار این هفته را ببینید.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۰۵- ۲۲:۰۴
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برچسب ها: زبان معیار ، زبان فارسی
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