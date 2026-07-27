به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در اطلاعیه شرکت گاز استان آمده است؛ به اطلاع شهروندان محترم شهرستان کارون می رساند: به منظور توسعه شبکه گازرسانی جدید، جریان گاز روستاهای بحر، موران، بریچه، فارسیات بزرگ و کوچک، فارسیات۳ و ابومشیلش در روز سه شنبه ۶ مردادماه ساعت ۸ صبح تا ۲۰ همان روز قطع خواهد شد.

از مشترکان درخواست می شود در طول مدت یاد شده از دستکاری تجهیزات اندازه گیری (کنتور و رگولاتور) منازل و اماکن خودداری و شیرهای مصرف داخلی را تا وصل مجدد گاز و تحویل آن توسط مامورین امداد گاز ۱۹۴ به حالت بسته نگه دارند.