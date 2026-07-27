حواشی آتش سوزی در هتل استقلال

ساعت ۱۲ امروز مقادیری ضایعات دپو شده در ضلع جنوبی هتل استقلال طعمه حریق شد، آتشی که با تلاش نیرو‌های امدادی مهار شد، اما در خلال اطلاع رسانی بموقع خبرنگار صدا و سیما، این خبرنگار با خشونت عوامل هتل استقلال مواجه شد.