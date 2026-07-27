مدیر کل فی و حرفه‌ای استان در مراسم افتتاح نمایشگاه دستاورد‌های کارآموزی گفت: تعداد ۱۵۰ کارگاه در رشته‌های مختلف مهارت‌آموزی به ویژه مشاغل خرد و خانگی، افراد جویای کار را آماده ورود به عرصه بازار، می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ رئیسی اظهار کرد: ۱۵۰ کارگاه مهارت‌آموزی در سطح استان فعالیت دارند و ۴۰۰ کارگاه خصوصی نیز زیر نظر فنی و حرفه‌ای استان برای مهارت‌آموزی به افراد جویای کار مشغول فعالیت هستند.

احمد کرمی، استاندار ایلام هم در این آئین؛ از برنامه‌ریزی برای برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی عرضه تولیدات هنرمندان و کارآموزان فنی و حرفه‌ای در استان‌های هم‌مرز عراق و راه‌اندازی نمایشگاه دائمی این محصولات در ایلام خبر داد و گفت: توسعه بازار‌های فروش و بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماسی مرزی زمینه‌ساز رونق اشتغال، صادرات و تجاری‌سازی آموزش‌های مهارتی خواهد بود.