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رئیس گروه توسعه پایدار و امور فناوری جهادکشاورزی استان قزوین از شناسنامهدار شدن ۳۰ هزار هکتار از اراضی باغی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، قاسمی رئیس گروه توسعه پایدار و امور فناوری جهادکشاورزی در گفتگوی ویزه خبری شبکه قزوین جزئیات اجرای طرح جدید شناسایی محصولات کشاورزی را تشریح کرد.
وی گفت: این طرح که بر اساس ماده ۷۱ و بند الف ماده ۲۵ تدوین شده، با هدف ارزیابی دقیق و کنترل آلایندههایی نظیر فلزات سنگین و نیترات در محصولات خام کشاورزی طراحی شده است تا علاوه بر ارتقای کیفیت، مسیر صادرات محصولات کشاورزی نیز هموارتر شود.
قاسمی در ادامه افزود: طبق دستورالعمل جدید که توسط نوزدهمین هیئت دولت در اسفند ماه ۱۴۰۳ به تصویب رسیده و به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شده است، پس از مراحل روتینگ، تمامی محصولات خام کشاورزی باید از نظر میزان آلایندهها مورد ارزیابی قرار گیرند. این اقدامات هم از نظر قانونی الزامی و هم برای تضمین سلامت محصول و پذیرش در بازارهای جهانی ضروری است.
رئیس گروه توسعه پایدار با اشاره به وضعیت شناسایی واحدهای تولیدی در استان، خاطرنشان کرد : فرآیند شناسایی واحدهای تولیدی کشاورزی در استان قزوین از خرداد ماه ۱۴۰۲ به صورت تخصصی در حال پیگیری است.
وی همچنین در پاسخ به پرسشها درباره ظرفیتهای کشاورزی استان، اعلام کرد: استان قزوین دارای حدود ۱۰۵ هزار هکتار اراضی کشاورزی (شامل اراضی بارده و غیربارده) است که پتانسیل بالایی برای تولید محصولات باکیفیت دارد.
قاسمی تأکید کرد: صدور اسناد شناسایی برای واحدهای کشاورزی، گام مهمی در جهت شفافیت و استانداردسازی زنجیره تأمین محصولات در استان محسوب میشود.
وی با اشاره به آمار عملکردی این سازمان در سال گذشته گفت: استان قزوین در مجموع دارای ۱۰۵ هزار هکتار باغ بارور و غیربارور است که از این میزان، ۳۰ هزار هکتار تاکنون شناسنامهدار شدهاند. همچنین در بخش زراعت نیز از مجموع ۲۷۰ هزار هکتار اراضی، بیش از ۷۰ هزار هکتار تحت پوشش این طرح قرار گرفتهاند.
رئیس گروه توسعه پایدار جهاد کشاورزی قزوین افزود: وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد، نظام رهگیری و ردیابی محصولات را پیادهسازی کند. این فرآیند به ما کمک میکند تا محصولات را از نظر میزان باقیمانده سموم، فلزات سنگین و نیترات به صورت دقیق ارزیابی کرده و محصولی سالمتر به سفرههای مردم برسانیم.
قاسمی با اشاره به گستردگی این طرح افزود: این برنامه تمامی واحدهای زراعی، باغی و دامی را شامل میشود و طبق جدول زمانبندی، تا سال ۱۴۰۸ تمامی محصولات کشاورزی شناسنامهدار خواهند شد. گفتنی است در سال جاری، اولویت شناسنامهدار کردن با محصولاتی نظیر گندم، جو، برنج، سیبزمینی، پیاز و در بخش باغی با محصولاتی از قبیل پسته، انگور، سیب، پرتقال، کیوی و خرما بوده است.
هزینه صدور شناسنامه تکمحصولی باغی ۲.۷ تا ۳ میلیون تومان است
رئیس اتاق اصناف کشاورزی با اشاره به اجرای شناسنامه تکمحصولی، گفت: هزینه صدور این گواهی برای باغات بهصورت یکسان و در بازه ۲.۷ تا ۳ میلیون تومان و با احتساب حق عضویت محاسبه میشود؛ به گفته او، این هزینه در برابر ضرورت تأمین سلامت مصرفکننده، رقم بالایی نیست.
باقری، رئیس اتاق اصناف کشاورزی، با بیان اینکه اجرای شناسنامه تکمحصولی در دستور کار قرار گرفته است، تأکید کرد: هزینه این گواهی برای همه بهصورت یکسان تعیین شده و مبلغ آن در مقایسه با ارزش و اهمیت سلامت محصول، ناچیز است.
او افزود: شناسنامه تکمحصولی باغی برای مدت سه سال اعتبار دارد و رقم آن حدود ۲.۷ تا ۳ میلیون تومان، همراه با حق عضویت، محاسبه میشود.
باقری همچنین از ارائه خدمات رایگان برای کمک به کشاورزان در دریافت شناسنامه تکمحصولی خبر داد و گفت: این حمایتها بهویژه برای محصولات گلخانهای با هدف تسهیل اجرا و تشویق بهرهبرداران به رعایت الزامات تولید سالم انجام میشود.