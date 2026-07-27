به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، دهمین جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری دادگستری آذربایجان غربی با حضور رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، دادستان مرکز استان و تعدادی از مدیران و متولیان صنعت استان در سالن جلسات شهرک صنعتی استان برگزار شد.

ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در این جلسه گفت: توسعه تولید و صنعت استان امر بسیار مهمی است که اهتمام تمام مسئولین و کارگزاران را می طلبد.

وی افزود: دستگاه قضایی استان همگام و همراه دیگر متولیان امر از توسعه تولید در استان حمایت می کند و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نمی کند.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به طرح ارائه شده شهرکهای صنعتی استان مبنی بر ایجاد مرحله چهارم شهرک صنعتی ارومیه گفت:با توجه به وجود عرصه های فراوان فاقد کاربری خاص در ارومیه این ظرفیت با همراهی تمام مجموعه ها امروز مورد موافقت قرار گرفت.

عتلاتی ادامه داد: ایجاد مرحله شهرک صنعتی ارومیه خبرخوشی برای مردم این شهر است که کمک شایانی به ایجاد اشتغال خواهد کرد و پیش بینی می شود بالغ بر هشت هزار فرصت شغلی در این شهرک فراهم شود و برای تعداد کثیری از جویندگان کار زمینه اشتغال فراهم شود.

وی ابراز امیدواری کرد با ایجاد این شهرک ۸۲۰ هکتاری تولیدکنندگان و سرمایه گذاران کثیری در استان فعالیت تولیدی آغاز کنند و حرکت رو به رشد توسعه ای استان را شاهد باشیم.

در ادامه این جلسه دستور جلسه طرح و اعضای حاضر به بیان دیدگاهها و نقطه نظرات خود پرداختند و جلسه با تصویب مصوباتی که مهمترین آنها ایجاد شهرک صنعتی مرحله چهار ارومیه در ۸۲۰ هکتار بود به کار خود خاتمه داد.