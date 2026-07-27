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مرحله چهارم شهرک صنعتی ارومیه، باظرفیت ایجاد بیش از ۸هزار فرصت شغلی راه اندازی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، دهمین جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری دادگستری آذربایجان غربی با حضور رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، دادستان مرکز استان و تعدادی از مدیران و متولیان صنعت استان در سالن جلسات شهرک صنعتی استان برگزار شد.
ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در این جلسه گفت: توسعه تولید و صنعت استان امر بسیار مهمی است که اهتمام تمام مسئولین و کارگزاران را می طلبد.
وی افزود: دستگاه قضایی استان همگام و همراه دیگر متولیان امر از توسعه تولید در استان حمایت می کند و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نمی کند.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به طرح ارائه شده شهرکهای صنعتی استان مبنی بر ایجاد مرحله چهارم شهرک صنعتی ارومیه گفت:با توجه به وجود عرصه های فراوان فاقد کاربری خاص در ارومیه این ظرفیت با همراهی تمام مجموعه ها امروز مورد موافقت قرار گرفت.
عتلاتی ادامه داد: ایجاد مرحله شهرک صنعتی ارومیه خبرخوشی برای مردم این شهر است که کمک شایانی به ایجاد اشتغال خواهد کرد و پیش بینی می شود بالغ بر هشت هزار فرصت شغلی در این شهرک فراهم شود و برای تعداد کثیری از جویندگان کار زمینه اشتغال فراهم شود.
وی ابراز امیدواری کرد با ایجاد این شهرک ۸۲۰ هکتاری تولیدکنندگان و سرمایه گذاران کثیری در استان فعالیت تولیدی آغاز کنند و حرکت رو به رشد توسعه ای استان را شاهد باشیم.
در ادامه این جلسه دستور جلسه طرح و اعضای حاضر به بیان دیدگاهها و نقطه نظرات خود پرداختند و جلسه با تصویب مصوباتی که مهمترین آنها ایجاد شهرک صنعتی مرحله چهار ارومیه در ۸۲۰ هکتار بود به کار خود خاتمه داد.