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کربلای معلی این روزها با حضور خادمان موکب حضرت فاطمه معصومه (س) از قم، صحنه خدمت عاشقانه به زائران اربعین و نمایش همبستگی و برادری میان مردم ایران و عراق است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،خادمان موکب حضرت فاطمه معصومه (س) از شهر مقدس قم که از ابتدای ماه صفر برای برپایی موکب راهی کربلای معلی شدهاند، این روزها مشغول خدمترسانی به زائران اربعین حسینی هستند.
این موکب که از سال ۱۳۹۳ هر سال در مسیر اربعین برپا میشود، تا سه روز پس از اربعین با ارائه خدمات فرهنگی و پذیرایی، میزبان زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خواهد بود.
امسال فضای همدلی و برادری میان ملتهای ایران و عراق در مسیر پیادهروی اربعین، جلوهای پررنگتر یافته است. خادمان جوان این موکب، خدمت به زائران را افتخاری بزرگ میدانند و آن را نمادی از عشق به سیدالشهدا (ع)، وحدت امت اسلامی و پیوند عمیق دو ملت توصیف میکنند.