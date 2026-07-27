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استاندار خوزستان گفت: تا ساعت ۱۴ امروز، تعداد زائران ترددکننده از مرزهای شلمچه و چذابه با رشد ۲۲ درصدی نسبت به سال قبل، از مرز ۶۷۱ هزار نفر عبور کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالیزاده، روز دوشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۵ در جلسه وبیناری ستاد مرکزی اربعین حسینی کشور با حضور معاونان وزیر کشور و استانداران استانهای هممرز با کشور عراق گفت: این راهپیمایی عظیم اربعین امسال در فضای حماسی، ولایی و انقلابی حاصل از رشادت نیروهای مسلح و ایستادگی تاریخی ملت بزرگ ایران برگزار میشود و همین روحیه، استحکام حرکت زائران را دوچندان کرده است.
وی با ارائه آمار لحظهای تردد، اظهار داشت: آمار تردد زائران در مرزهای خوزستان تا ساعت ۱۴ امروز از مرز ۶۷۱ هزار نفر گذشت که از این تعداد ۵۱۵ هزار نفر به عنوان زائر خروجی و ۱۵۶ هزار نفر نیز ورودی به کشور ثبت شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۲۲ درصدی را نشان میدهد.
موالیزاده در تشریح جزئیات آماری افزود: سهم خروج زائران از مرز شلمچه ۴۳۰ هزار نفر و از مرز چذابه ۸۵ هزار نفر بوده است. همچنین بخش قابل توجهی از اتباع غیر مقیم نیز از مرز چذابه اقدام به خروج از کشور کردهاند.
استاندار خوزستان با اشاره به زیرساختهای گذرنامهای، خاطرنشان کرد: ۴۸ گیت گذرنامه در مرز شلمچه و ۴۲ گیت در مرز چذابه به صورت شبانهروزی فعال هستند و فرآیند ارائه خدمات در کمتر از چند ثانیه انجام میشود که نقش تعیینکنندهای در کاهش زمان انتظار زائران دارد.
وی در خصوص تمهیدات حملونقل و پارکینگ، بیان داشت: ۲۱۰ هکتار پارکینگ در دو مرز شلمچه و چذابه آمادهسازی شده است که سهم شلمچه ۱۱۰ هکتار با گنجایش ۸۰ هزار خودرو و سهم چذابه ۱۰۰ هکتار با ظرفیت ۷۰ هزار خودرو است. همچنین ۹۰ هزار متر مربع سایبان و مهپاش در این دو مرز احداث شده است.
موالیزاده با تشریح اقدامات درمانی و امدادی، گفت: در مرز شلمچه یک بیمارستان صحرایی، چهار درمانگاه و ۱۰ اتاق سرد و در مرز چذابه نیز یک بیمارستان صحرایی توسط نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران مستقر شده است. همچنین یک هزار و ۸۰۰ کامیون حامل اقلام و ملزومات مواکب از مرز شلمچه به کشور عراق اعزام شدهاند.
وی از بهرهگیری از ظرفیت حملونقل ریلی برای جابهجایی زائران خبر داد و اظهار داشت: روزانه بین ۲۲ تا ۳۸ رام قطار در مسیر خرمشهر به شلمچه تردد میکنند که هر رام در هر رفت و برگشت، ظرفیت جابهجایی ۶۵۰ نفر را دارد و این اقدام نقش مؤثری در کاهش ترافیک جادهای و تسهیل تردد زائران داشته است.
استاندار خوزستان با اشاره به همکاریهای فرامرزی، از تشکیل اتاق عملیات مشترک ایران و عراق در هر دو مرز شلمچه و چذابه خبر داد و تصریح کرد: در سفر اخیر دکتر پورجمشیدیان، معاون محترم وزیر کشور به خوزستان، بازدید مشترکی از دو طرف مرز انجام شد و گفتوگوهای مستمر با مسئولان عراقی برای تسهیل امور و رفع موانع در دستور کار قرار گرفته است. این همکاریها کمک شایانی به روانسازی تردد زائران کرده است.
موالیزاده در پایان در خصوص اصابت پرتابه دشمن در شلمچه که به شهادت دو تن از مرزبانان و مجروحیت ۱۱ نفر انجامید، تأکید کرد: علیرغم ایجاد این شرایط، نه تنها اختلالی و خللی در حرکت زائران اباعبدالله الحسین (ع) ایجاد نشد، بلکه سیر حرکت شتابانتر شد و زائران با استحکام و روحیهای بالا به مسیر خود ادامه دادند.