به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن کامل مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ سیما در یکشنبه ۳ مرداد به شرح زیر است:

سکوت ادامه دار و البته معنی دار سنتکام در سومین شب متوالی؛ سه روز و شب عجیب و سوال برانگیز در بهبهه تنش با ایران در نبرد هرمز؛ وقفه ای که نگاهها را به واشنگتن دوخته و پرسش های تازه ای درباره علت این مکث ایجاد کرده

مکثی که علت آن را باید از لابه لای تحلیل های رسانه ها و کارشناسان آمریکایی پیدا کرد. مثل سی ان ان که گزارش داده جی دی ونس معاون ترامپ و رئیس ستاد مشترک ارتش از استمرار جنگ ابراز نگرانی کردند. روزنامه نیویورک تایمز هم نوشته ترامپ تصمیم گرفته حداقل فعلا بخاطر آسیب ناشی از حملات دقیق و ضربات کاری ایران به پایگاههای آمریکا در منطقه تنش را بالا نبرد.

آسیبی که جان مرشایمر اندیشمند روابط بین الملل درباره آن گفته: درک این واقعیت که ایران تا چه اندازه می تواند از موشک ها و پهپادهایش برای نابودی تسلیحات آمریکا استفاده کند، غیرقابل تصور است. این شگفتانه ها یکی و دو تا و چند تا نیست. از نابودی سامانه های دفاعی تا غیرعملیاتی شدن پایگاههای دشمن؛ همه در گزارش های میدانی دشمن فهرست شده. مثلا کمبود موشک های رهگیر به حدی جدی شده که شبکه ان بی سی نیوز گفته فرماندهان آمریکا ناچار هستند تصمیم بگیرند کدام پرتاب ایرانی را رهگیری کنند و کدامیک را بدون رهگیری بگذارند عبور کند.

همین شرایط فرمانده سنتکام را هم زمین گیر کرده. کوپر گفته: بمباران دور و بر تنگه هرمز متوقف شده چون دیگر عملیات آمریکا به انتهای اثربخشی رسیده. ترامپ اما در آرزوهایش با کمک هوش مصنوعی از تنگه هرمز رد شده، دیوید گلدمن کارشناس ارشد سی ان ان هم معتقد است تاوان جنگ طلبی آمریکا علیه ایران را مردم آمریکا در پمپ بنزین و مسکن و حمل و نقل پرداخت می کنند. به این شرایط تحولات منطقه را هم باید گره زد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفته در پاسخ به نقض هوایی ما به چندین نقطه حساس انتقال نفت در عربستان حمله کردیم، اما در این سوی میدان معاون اول رئیس جمهور گفته دشمنان باید سر عقل بیایند چون ایران دست از حاکمیت بر تنگه هرمز برنمی دارد.

چرخ بازسازی نقاط آسیب دیده جنگ هم در کشور دارد تندتر می چرخد. وال استریت ژورنال با استناد به داده های ماهواره ای سرعت و توان بازسازی زیرساخت های آسیب دیده در ایران را غافلگیرکننده توصیف کرده و یک خبر خوب دیگر هم این که برق استان هرمزگان در کرانه خلیج همیشه فارس مان با صرفه جویی و مشارکت فعال شما مردم در پویش قرار همدلی پایدار شد. مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان از مشارکت مردم در پویش ملی صرفه جویی برق قدردانی کرده و گفته با همکاری مردم مصرف برق 93 مگاوات کاهش پیدا کرده و محدودیت ها هم رفع شده. این نشان می دهد مردم مبعوث و باوفا کنار رزمندگان قهرمان در میدان و با حمایت دولت خدمتگزار همه پای کار هستند تا نصاب تازه ای از حکمرانی بر پایه اتحاد مقدس و مقاومت و اقتدار را رکورد بزنند. رکوردی که امشب شکسته می شود با عدد 150. 150 روز و شب در میدان، 150 روز و شب پای کار ایران و 150 روز و شب مقاومت.