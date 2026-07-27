وزیر امور اقتصادی و دارایی از انجام حسابرسی ویژه برای تعیین میزان بدهی‌های دولت در حوزه دارو خبر داد و اعلام کرد: این بدهی‌ها پس از مشخص شدن، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ پیش‌بینی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدعلی مدنی‌زاده در یکصد و سی‌وهفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، همچنین بر ضرورت اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری دارو و بررسی حذف کامل ارز ترجیحی این حوزه تأکید کرد.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات قیمت‌گذاری دارو گفت: وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو باید سیاستی اتخاذ کنند که حقوق بخش خصوصی حفظ شود. شیوه فعلی قیمت‌گذاری پاسخگوی نیاز‌های این حوزه نیست و لازم است تغییرات اساسی در مکانیزم قیمت‌گذاری سازمان غذا و دارو ایجاد شود.

مدنی‌زاده همچنین پیشنهاد داد نشستی تخصصی با حضور نمایندگان بخش خصوصی برگزار شود تا مسائل و چالش‌های این حوزه به صورت جامع بررسی و درباره راهکار‌های اجرایی جمع‌بندی شود.

وی درباره درخواست‌های مطرح‌شده برای پرداخت مابه‌التفاوت‌ها و مطالبات بخش دارو تصریح کرد: هرگونه پرداخت نیازمند پیش‌بینی منابع مالی است و بر اساس اطلاعات موجود، در بودجه سال ۱۴۰۵ اعتباری برای این موضوع در نظر گرفته نشده است. از این رو دولت امکان تخصیص منابع خارج از چارچوب قانون را ندارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: نخستین اقدام، تعیین دقیق میزان بدهی‌های دولت از طریق حسابرسی ویژه خواهد بود و پس از مشخص شدن رقم بدهی‌ها، منابع لازم برای پرداخت آنها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ پیش‌بینی می‌شود.

وی تأکید کرد: دولت این تعهد را می‌پذیرد که پس از نهایی شدن نتایج حسابرسی، سازوکار پرداخت مطالبات را در سال‌های آینده مشخص و اجرایی کند.

مدنی‌زاده با بیان اینکه دولت قصد ارائه وعده‌های غیرقابل تحقق را ندارد، گفت: اگر در آینده منابع جدیدی از جمله از محل گشایش‌های ارزی یا سایر ظرفیت‌های قانونی فراهم شود، دولت تلاش خواهد کرد با اخذ مجوز‌های لازم، امکان تسریع در پرداخت این مطالبات را نیز فراهم کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ارز ترجیحی دارو و طرح «دارویار» پرداخت و اظهار داشت: طرح دارویار که قرار بود در جریان اصلاح نظام ارزی، بخشی از مشکلات این حوزه را برطرف کند، به نظر می‌رسد نتوانسته به اهداف مورد انتظار دست یابد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با پیشنهاد بررسی حذف کامل ارز ترجیحی در حوزه دارو گفت: لازم است با مشارکت فعالان صنعت دارو، سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت، سازوکاری طراحی شود که منابع مورد نیاز در قالب بسته حمایتی دارویار تأمین شود و در مقابل، ارز ترجیحی به طور کامل حذف شود تا فرآیند تأمین دارو با سهولت بیشتری انجام گیرد.

مدنی‌زاده تأکید کرد: وزارت اقتصاد آمادگی دارد این موضوع را نیز همانند تعیین تکلیف بدهی‌های دولت پیگیری کند. در صورت همراهی بخش دارو، می‌توان با پیش‌بینی منابع لازم و طراحی یک سازوکار مطمئن برای تأمین آن، پرونده ارز ترجیحی دارو را به صورت اساسی تعیین تکلیف کرد.

وی خواستار هماهنگی بیشتر میان سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط شد تا با اجرای تدریجی اصلاحات، وابستگی به ارز ترجیحی کاهش یافته و زمینه برای اجرای یک نظام پایدار در تأمین مالی و قیمت‌گذاری دارو فراهم شود.