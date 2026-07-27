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یک مسیر واحد

روایتی ببینید از پاسخ مقام معظم رهبری به لبیک سربازان جبهه مقاومت در لبنان.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۰۵- ۲۱:۴۷
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برچسب ها: جبهه مقاومت اسلامی ، رهبر معظم انقلاب ، حزب الله لبنان
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