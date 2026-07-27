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رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش، گفت: عملیات مرصاد، نقطه پایانی بر توطئه منافقان و حامیان آنان بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجتالاسلام محسن خسروی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این عملیات حماسی و ماندگار، عملیات مرصاد را نماد بصیرت، اقتدار و انسجام ملت ایران در برابر دشمنان انقلاب اسلامی دانست.
او افزود: رزمندگان اسلام با توکل بر خدا، ایمان راسخ و تبعیت از ولایت، در این نبرد تاریخی نقشههای دشمن را نقش بر آب کردند و برگ زرینی در تاریخ دفاع مقدس به ثبت رساندند.
حجتالاسلام خسروی، با گرامیداشت یاد و خاطره سپهبد شهید علی صیاد شیرازی، او را فرماندهای بزرگ و الگویی از اخلاص، شجاعت، ولایتمداری و مدیریت جهادی دانست و گفت: نقش بیبدیل شهید صیاد شیرازی در هدایت و فرماندهی عملیات مرصاد، جلوهای از تدبیر نظامی و ایمان عمیق او بود که به شکست قاطع دشمن انجامید.