رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش، گفت: عملیات مرصاد، نقطه پایانی بر توطئه منافقان و حامیان آنان بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت‌الاسلام محسن خسروی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این عملیات حماسی و ماندگار، عملیات مرصاد را نماد بصیرت، اقتدار و انسجام ملت ایران در برابر دشمنان انقلاب اسلامی دانست.

او افزود: رزمندگان اسلام با توکل بر خدا، ایمان راسخ و تبعیت از ولایت، در این نبرد تاریخی نقشه‌های دشمن را نقش بر آب کردند و برگ زرینی در تاریخ دفاع مقدس به ثبت رساندند.

حجت‌الاسلام خسروی، با گرامیداشت یاد و خاطره سپهبد شهید علی صیاد شیرازی، او را فرمانده‌ای بزرگ و الگویی از اخلاص، شجاعت، ولایت‌مداری و مدیریت جهادی دانست و گفت: نقش بی‌بدیل شهید صیاد شیرازی در هدایت و فرماندهی عملیات مرصاد، جلوه‌ای از تدبیر نظامی و ایمان عمیق او بود که به شکست قاطع دشمن انجامید.