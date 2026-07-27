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ملیپوش چهارمحال و بختیاری راهی اردوی برونمرزی تیم ملی دو و میدانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال وبختیاری،در ادامه روند آمادهسازی تیم ملی دو و میدانی جمهوری اسلامی ایران برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا، صادق صمیمی شلمزاری، ملیپوش استان، به همراه سایر اعضای تیم ملی عازم اردوی برونمرزی بلاروس شد.
این اردوی آمادهسازی به منظور ارتقای سطح آمادگی ملیپوشان و حضور در رقابتهای بینالمللی باکیفیت برگزار میشود تا ورزشکاران کشورمان با تمرین و رقابت در کنار قهرمانان مطرح دو و میدانی جهان، سطح فنی و رکوردهای خود را برای حضور موفق در بازیهای آسیایی افزایش دهند.
صادق صمیمی، ورزشکار پرافتخار چهارمحال و بختیاری، یکی از اعضای تیم ملی اعزامی در این اردو است و حضور وی در جمع ملیپوشان، نشاندهنده ظرفیت ارزشمند ورزش استان در عرصه دو و میدانی کشور است.