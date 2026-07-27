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پاسخ یمن به تجاوز جدید سعودی‌ها

یمن مسئولیت حملات پهپادی به تاسیسات نفتی عربستان در ینبع را به عهده گرفت، پیش از این وزارت امور خارجه عربستان مدعی شده بود حملات پهپادی از سمت عراق انجام شده و از بغداد خواسته بود مانع از انجام این حملات بشود.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۰۵- ۲۱:۴۰
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برچسب ها: یمن ، حملات موشکی ، عربستان
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