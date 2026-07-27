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دومین نشست ستاد بازآفرینی شهری استان یزد، با محوریت بررسی روند جذب اعتبارات عمرانی و تسریع در نوسازی بافتهای فرسوده برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، دومین نشست ستاد بازآفرینی شهری استان یزد به ریاست محمدرضا بابایی، استاندار یزد و با حضور نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی، با محوریت بررسی روند جذب اعتبارات عمرانی و تسریع در نوسازی بافتهای فرسوده برگزار شد.
محمدرضا بابایی استاندار یزد در این نشست، با اشاره به اهمیت حفظ و احیای بافتهای تاریخی، دستگاههای متولی را مکلف کرد دو پیشنهاد را در سطح ملی پیگیری کنند؛ وی در این خصوص تصریح کرد: استان یزد پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات نوسازی از ۵۵۰ میلیون تومان به ۶۵۰ و ۸۵۰ میلیون تومان معادل تسهیلات نهضت ملی مسکن و همچنین تعمیم این تسهیلات از بخش نوسازی به حوزه «بهسازی و مرمت» را به مرکز ارسال کرده و پیگیریهای لازم تا زمان تصویب و ابلاغ نهایی با جدیت دنبال خواهد شد.
استاندار یزد همچنین با اشاره به ضرورت تسریع در روند بازآفرینی شهری تأکید کرد: ادارهکل راه و شهرسازی استان یزد با هماهنگی وزارت متبوع، نسبت به تدوین بستههای تشویقی اقدام و مراتب را پس از تصویب نهایی، به اطلاع عموم برساند.
بابایی در ادامه، ضمن بررسی روند جذب اعتبارات طرحهای عمرانی، از اختصاص و توزیع حدود ۴۳۰۰ تن قیر در سال ۱۴۰۴ در میان شهرداریهای استان یزد خبر داد.
وی ضمن تقدیر از عملکرد مطلوب شهرداریهای یزد، بافق، اردکان، میبد و شاهدیه در حوزه بازآفرینی شهری، سایر شهرداریها را به الگوبرداری و استفاده حداکثری از این ظرفیتها ملزم ساخت.
استاندار یزد در پایان این نشست، بر لزوم اطلاعرسانی دقیق به شهروندان برای بهرهمندی از تخفیفات عوارض دولتی و صدور پروانههای ساختمانی در بافتهای مصوب تأکید کرد.