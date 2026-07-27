در پی درخواست افزایش ۲۰ لیتری سهمیه بنزین برای سه استان سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان، دولت با اختصاص این میزان افزایش تنها با نرخ سوم (پنج هزار تومانی) برای این سه استان موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ؛همزمان با شارژ سراسری، استان کرمان از ابتدای مرداد اجرای طرح تازه ای راآغاز کرده که در آن سهمیه بنزین ۵۰۰۰ تومانی به عنوان «لایه سوم» روی کارت سوخت شخصی شارژ می شود.

پیش از این، عرضه بنزین با نرخ ۵۰۰۰ تومان فقط از طریق کارتهای اضطراری جایگاهها انجام میشد .

مردم استان کرمان به علت گرمای طاقت‌فرسا، صف‌های طولانی مقابل جایگاه‌های سوخت و محدودیت دسترسی به ناوگان حمل‌ونقل عمومی، بیشترین فشار را متحمل می‌شوند.

در روزهای آینده درباره پاسخ مسئولان به تاثیر آغاز تغییرات سهمیه بنزین اطلاع رسانی خواهد شد.