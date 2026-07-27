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اقتدار و ایستادگی در میدان همچون مرصاد

مردم در تجمعات شبانه می‌گویند در دفاع از ایران در همه کمینگاه‌ها از خیابان تا تنگه هرمز محکم ایستاده‌اند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۰۵- ۲۱:۲۴
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برچسب ها: اتحاد مردم ایران ، تجمع مردمی ، عملیات مرصاد
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