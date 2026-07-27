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سرپرست کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان گیلان، از آمادهسازی هزار و ۸۰۰ دستسازه و دلسازه مربیان و اعضای این مجموعه برای هدیه به زائران اربعین حسینی خبرداد.
بهگزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، سجادکوچکنژاد با اشاره به آمادهسازی هزار و ۸۰۰ دستسازه و دلسازه مربیان و اعضای این مجموعه برای هدیه به زائران اربعین حسینی گفت: این آثار هنری که در قالب پویش ملی «هدیه خوبان» تولیدشده است، حاصل تلاش خلاقانه مربیان و اعضای ۲۵ مرکز فرهنگیهنری کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان گیلان در آستانه فرارسیدن اربعین حسینی است.
وی هدف از برگزاری این پویش را ترویج فرهنگ ایثار، همدلی و ارادت به ساحت حضرت سیدالشهدا (ع) اعلامکرد و افزود: این حرکت فرهنگی و هدفمند با هدف فراهمکردن زمینه مشارکت کودکان و نوجوانان در خدمترسانی فرهنگی، هنری و ادبی به زائران اربعین شکلگرفته و درنظرداریم از طریق این آثار، پیام عشق، ایثار و مظلومیت شهدای کودک میناب را به زائران و جهانیان منتقل کنیم.
سرپرست کانون پرورش فکری گیلان با اشاره به تنوع بالای آثار تولید شده، گفت: این هزار و ۸۰۰ دستسازه شامل طیف گستردهای از آثار هنری چون: پیکسل، دلنوشته، نشانک کتاب، عروسکهای محلی و نمدی، زیورآلات، شمع، ظروف سفالی و جاکلیدی با مضامین عاشورایی است و در طراحی این آثار، بر بهرهگیری کاربردی، سبک بودن و استفاده از نمادهای عاشورایی تأکید شدهاست.
کوچکنژاد افزود: استفاده از مواد قابل حمل مانند پارچه نمدی، فوتر و مهره، و همچنین توجه به زیستبوم و صنایع دستی بومی ایران و عراق نیز مدنظر مربیان و اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان قرارداشتهاست.
وی گفت: این آثار پس از آمادهسازی نهایی، از طریق سفیران فرهنگی هر استان، در مسیر پیادهروی اربعین به زائران کودک و نوجوان اهدا خواهدشد.