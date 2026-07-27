در راستای تکریم تلاش‌های عوامل برپایی نماز جمعه، از تمامی افرادی که در سازماندهی و فراهم‌سازی شرایط برگزاری این عبادت جمعی در مصلای نماز قرچک نقش داشتند قدردانی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، درمراسم برگزاری نماز جمعه در مصلای شهرستان قرچک، از تلاش‌های عوامل اجرایی و خادمین این مراسم قدردانی شد.

این عوامل با سازماندهی دقیق و فراهم‌سازی امکانات لازم در مصلای نماز قرچک، نقش موثری در تسهیل حضور نمازگزاران و برپایی منظم این عبادت جمعی ایفا کردند. در پایان مراسم، ضمن قدردانی از این روحیه خدمت‌گزارانه، بر اهمیت تداوم این همکاری‌ها برای ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به نمازگزاران تأکید شد.