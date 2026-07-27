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مدیرکل صنعت ، معدن و تجارت گیلان گفت : با تکمیل صنعت قوطی سازی در استان ، سالانه شاهد ۲۰۰ میلیون دلار صرفه جویی ارزی خواهیم بود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ تیمور پورحیدری عصر امروز در حاشیه بازدید از یک طرح صنعتی تولید انواع قوطی آلومینیومی نوشابه گفت: برای تولید انواع قوطیهای آسان بازشو نوشیدنی در گیلان، سرمایه گذاری بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان توسط بخش خصوصی بدون تسهیلات بانکی در حال انجام است.
وی افزود: این طرح صنعتی بزرگ با سرعت بسیار مطلوب و با فناوری مدرن در حال اجرا است و بر اساس برنامه زمان بندی طرح، تا شهریور سال آینده آغاز بکار خواهد کرد.
به گفته وی این شرکت قوطی سازی با مساحتی بالغ بر ۹ هکتار با هدف تولید سالانه ۲ میلیارد ۵۰۰ میلیون عدد قوطی آسان بازشو مورد استفاده برای انواع نوشیدنی در حال اجرا میباشد که هم اکنون بخشی از کارگاه قطعات زیربنایی و سوله آن اجرا و مابقی نیز در حال ساخت است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گیلان میزان نیاز کشور به این محصول را بیش از ۵ میلیارد عدد قوطی برشمرد و تصریح کرد: با تکمیل این طرحصنعتی، سالانه شاهد ۲۰۰ میلیون دلار صرفه جویی ارزی و کاهش وابستگی به واردات این محصول خواهیم بود.
پورحیدری در بازدید از محل این طرح روند اجرا و میزان پیشرفت آن را مطلوب و قابل تحسین ارزیابی کرد و گفت: این طرح در شرایط سخت کشور با تمام قوا درحال انجام است و پیش بینی شده است بتواند زمینه اشتغال بیش از ۴۰۰ نفر از جوانان و متخصصان این استان را به صورت مستقیم فراهم کند.