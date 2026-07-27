به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ تیمور پورحیدری عصر امروز در حاشیه بازدید از یک طرح صنعتی تولید انواع قوطی آلومینیومی نوشابه گفت: برای تولید انواع قوطی‌های آسان بازشو نوشیدنی در گیلان، سرمایه گذاری بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان توسط بخش خصوصی بدون تسهیلات بانکی در حال انجام است.

وی افزود: این طرح صنعتی بزرگ با سرعت بسیار مطلوب و با فناوری مدرن در حال اجرا است و بر اساس برنامه زمان بندی طرح، تا شهریور سال آینده آغاز بکار خواهد کرد.

به گفته وی این شرکت قوطی سازی با مساحتی بالغ بر ۹ هکتار با هدف تولید سالانه ۲ میلیارد ۵۰۰ میلیون عدد قوطی آسان بازشو مورد استفاده برای انواع نوشیدنی در حال اجرا می‌باشد که هم اکنون بخشی از کارگاه قطعات زیربنایی و سوله آن اجرا و مابقی نیز در حال ساخت است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گیلان میزان نیاز کشور به این محصول را بیش از ۵ میلیارد عدد قوطی برشمرد و تصریح کرد: با تکمیل این طرحصنعتی، سالانه شاهد ۲۰۰ میلیون دلار صرفه جویی ارزی و کاهش وابستگی به واردات این محصول خواهیم بود.

پورحیدری در بازدید از محل این طرح روند اجرا و میزان پیشرفت آن را مطلوب و قابل تحسین ارزیابی کرد و گفت: این طرح در شرایط سخت کشور با تمام قوا درحال انجام است و پیش بینی شده است بتواند زمینه اشتغال بیش از ۴۰۰ نفر از جوانان و متخصصان این استان را به صورت مستقیم فراهم کند.