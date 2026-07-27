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کاروان خودجوش خانوادههای شهدای تبریز که برای تسلی خاطر خانوادههای میناب راهی جنوب شدهاند، در سفر خود در استان قزوین با مادر بزرگوارِ ۸ شهید دوران دفاع مقدس دیدار کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، کاروان خودجوش خانوادههای شهدای تبریز که با هدف ابراز همدردی و تسلی خاطر خانوادههای آسیبدیده در میناب راهی جنوب شدهاند، در جریان سفر خود در استان قزوین، با مادر بزرگوارِ ۸ شهید دوران دفاع مقدس دیدار و گفتگو کردند.
این کاروان که در مسیر انتقال پیام تسلیت و همدلی قرار دارد، در ایستگاه قزوین فرصتی فراهم آورد تا با این مادر گرانقدر، دیدار و تجدید خاطره داشته باشد.