به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، کاروان خودجوش خانواده‌های شهدای تبریز که با هدف ابراز همدردی و تسلی خاطر خانواده‌های آسیب‌دیده در میناب راهی جنوب شده‌اند، در جریان سفر خود در استان قزوین، با مادر بزرگوارِ ۸ شهید دوران دفاع مقدس دیدار و گفتگو کردند.

این کاروان که در مسیر انتقال پیام تسلیت و همدلی قرار دارد، در ایستگاه قزوین فرصتی فراهم آورد تا با این مادر گرانقدر، دیدار و تجدید خاطره داشته باشد.