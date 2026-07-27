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شهردار مهریز با اشاره به گستردگی حوزه خدمات آتشنشانی این شهرستان، بر ضرورت تقویت زیرساختهای امدادی منطقه تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، حمیدرضا زارع بیدکی گفت: شهرستان مهریز به دلیل قرار گرفتن در مسیر جاده سراسری و برخورداری از روستاهای متعدد، از پراکندگی جغرافیایی بالایی برخوردار است و آتشنشانی شهرداری علاوه بر شهر مهریز، محدوده وسیعی از روستاها از جمله قلعهشمس، مناطق میانکوه، کنجکوه و پشتکوه زنگخور را نیز پوشش میدهد.
وی افزود: با این حجم از گستردگی، یک واحد آتشنشانی نمیتواند پاسخگوی همه حوادث باشد و بارها پیش آمده که در یک روز چندین حادثه، آن هم خارج از محدوده شهری، به صورت همزمان رخ داده است.
شهردار مهریز با تأکید بر مسئولیت سایر دستگاهها در تأمین زیرساختهای ایمنی اظهار داشت: با توجه به استقرار شهرکهای صنعتی در شهرستان، لازم است هر شهرک صنعتی از واحد آتشنشانی مستقل برخوردار باشد و بخشداری نیز برای استقرار واحدهای آتشنشانی در مناطق روستایی برنامهریزی کند.
زارع بیدکی خاطرنشان کرد: در سالهای گذشته برخی مناطق از جمله محدوده مسجد حضرت ابوالفضل (ع) دارای آتشنشانی بودند، اما پس از واگذاری پوشش حوادث به شهرداری، این واحدها عملاً غیرفعال شدهاند و حتی خودروی عملیاتی نیز در اختیار ندارند. همچنین مناطقی مانند گردکوه نیز به ایجاد واحد آتشنشانی نیاز دارند.
وی هشدار داد: اگر شهرکهای صنعتی و بخشداری به وظایف خود در این زمینه عمل نکنند، با توجه به وسعت شهرستان، در آینده هنگام وقوع حوادث بزرگ با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد و ممکن است امکان ارائه خدمات مطلوب به مردم فراهم نباشد.
شهردار مهریز با اشاره به مصوبات جلسات فرمانداری گفت: در نشستهای برگزار شده مقرر شد شهرکهای صنعتی هزینه تأمین نیرو را تقبل کنند و شهرداری نیز از نیروهای متخصص برای ارائه خدمات استفاده کند، اما این مصوبه تاکنون اجرایی نشده است. وی ابراز امیدواری کرد این تصمیم هرچه سریعتر عملیاتی شود و بخشداری نیز نسبت به استقرار واحدهای آتشنشانی در مناطق روستایی اقدام کند.