به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه و جانشین ستاد اربعین استان با اشاره به رشد روز افزون تردد زائران اربعین از مرز خسروی گفت: در شبانه‌روز گذشته بیش از ۴۴ هزار نفر از این مرز تردد کرده‌اند و از ابتدای عملیات اربعین تاکنون نیز مجموع ترددها از مرز خسروی از ۱۶۴ هزار نفر فراتر رفته است. بهرام سلیمانی با اشاره به آخرین وضعیت تردد زائران اربعین از مرز بین‌المللی خسروی اظهار کرد: روند تردد زائران از این مرز روان، منظم و پرشتاب است و بر اساس آمارهای ثبت‌شده، در شبانه‌روز گذشته بیش از ۴۴ هزار نفر از مرز خسروی تردد کرده‌اند. وی افزود: از ابتدای عملیات اربعین تا پایان روز گذشته نیز در مجموع بیش از ۱۶۴ هزار نفر از این مرز عبور کرده‌اند که نشان‌دهنده افزایش قابل توجه حجم تردد زائران است. البته مجموع ترددها از مرز خسروی از ابتدای محرم حدود سی درصد بیشتر از این عدد است. سلیمانی با بیان اینکه خدمات‌رسانی به زائران نسبت به سال گذشته ارتقا یافته است، تصریح کرد: فراهم بودن زیرساخت‌های لازم، ارائه خدمات مناسب از سوی مواکب و آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی موجب شده روند خدمت‌رسانی به زائران با کیفیت مطلوبی انجام شود. وی ادامه داد: همچنین امکانات حمل‌ونقل مناسبی برای جابه‌جایی زائران پیش‌بینی شده و تمامی ظرفیت‌ها برای تسهیل سفر زائران به کار گرفته شده است. سلیمانی تأکید کرد: تمام تلاش مجموعه خدمتگزاران اربعین بر این است که سفری ایمن، راحت و روان برای زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) از مرز خسروی فراهم شود و خوشبختانه تاکنون این هدف به نحو مطلوب محقق شده است.