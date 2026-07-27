پخش زنده
امروز: -
دیدار تدارکاتی تیمهای فوتبال تراکتور و گلگهر سیرجان در ورزشگاه پاس قوامین تهران با تساوی به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تدارکاتی تیمهای فوتبال تراکتور و گلگهر سیرجان از ساعت ۱۹ دوشنبه ۵ مرداد، در ورزشگاه پاس قوامین تهران برگزار شد و در نهایت پس از سه تایم ۳۰ دقیقهای با تساوی ۱ - ۱ به پایان رسید.
شاگردان محمد ربیعی این مسابقه را با ترکیب علیرضا بیرانوند، شجاع خلیلزاده، محمد دانشگر، دانیال اسماعیلیفر، محمد نادری، اودیلجان خامروبکوف، تیبور حالیلوویچ، مهدی ترابی، مسعود کاظمینی، شهریار مغانلو و امیرحسین حسینزاده آغاز کردند.
کادر فنی تراکتور در جریان مسابقه از اکثر بازیکنان حاضر در فهرست استفاده کرد. فرشاد فرجی، صادق محرمی، میلاد زکیپور، مهدی شیری، سیدمهدی حسینی، امیرعلی خرمی، هادی حبیبینژاد، تومیسلاو اشترکال و کرار نماری به عنوان بازیکنان تعویضی وارد زمین شدند.
تک گل تراکتور در این دیدار را مهدی ترابی روی پاس مسعود کاظمینی به ثمر رساند.